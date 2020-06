L’infanzia umile di Cristiano Ronaldo: la sua casa da bambino | FOTO

Il calciatore super pagato, Cristiano Ronaldo, ha avuto un’infanzia umile. La sorella maggiore condivide sui social la foto della loro casa.

E’ molto probabile che anche chi non segue il cacio conosce Cristiano Ronaldo. L’attaccate della Juventus, 35 anni, è uno degli sportivi più pagati al mondo. Secondo la rivista Forbes, nel 2019 ha guadagnato 105 milioni di dollari tra sponsor ed ingaggi. Anche se ad oggi è riuscito ad ottenere un tenore di vita molto elevato non ha mai dimenticato le sue origini ed ha sempre cercato di aiutare i meno fortunati. Di lui si da che è nato in una famiglia povera e nel 2005 perde anche il padre, ma rimane ad oggi molto legato alla madre, al fratello ed alle due sorelle. proprio una delle due Katia Averio ha pubblicato in questi giorni un post su Instagram nel racconta come la sua famiglia viveva prima che il fratello avesse successo.

Cristiano Ronaldo e l’infanzia umile: “Vivevamo in una casa con i topi”

Cristiano Ronaldo ha avuto un’infanzia molto umile, ma è cresciuto in una famiglia molto unita. A rivelare alcuni aspetti della sua infanzia ci ha pensato la sorella maggiore Katia Aveiro, che su Instagram ha pubblicato un’immagine della loro storica abitazione, ma che ad oggi è stata demolita. Nel post si legge: “Sono nata in una vecchia casa e cresciuta in un quartiere povero. Il mio letto era sorretto dai mattoni e quando ero piccola un topo mi ha morso in faccia, non mi vergogno a raccontarlo“. Un episodio che racconta di quanto la famiglia fosse in difficoltà economica: “Grazie a Dio mia madre è arrivata in tempo, altrimenti sarei più brutta di come sono“.

Un legame quello con la mamma molto stretto che dura da anni e tiene unita la famiglia: “Ci ha insegnato ad apprezzare quel poco che avevamo. Nostra madre ci ha insegnato a condividere fra noi quello che avevamo, perché la capacità di aiutare gli altri non ha nulla a che fare con quello che possediamo“. Katia ha 9 anni in più a Ronaldo e vive in Brasile dove si è sposata ed ha tre figli ai quali vuole trasmettere gli insegnamenti che mamma Dolores le ha dato: “Tutti possiamo e dobbiamo aiutare qualcuno, indipendentemente dalla nostra condizione sociale“.