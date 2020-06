Coronavirus in Italia: contagi stabili, risalgono i decessi, dati aggiornati al 28 giugno.



I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia domenica 28 giugno segnalano un aumento stabile dei contagi e purtroppo una ripresa del numero dei morti rispetto al netto calo di ieri sebbene in numero inferiore a quello osservato nei giorni precedenti. Oggi i nuovi contagi registrati in Italia sono 174, uno in meno dei 175 ieri, a conferma dell’ulteriore calo della curva epidemica, nonostante qualche focolaio in atto in varie zone d’Italia. L’incremento percentuale dei nuovi casi si conferma al +0,07% da ieri. Il numero totale dei casi di Covid-19 in Italia sale a 240.310 dall’inizio dell’epidemia.

Come sempre, il dato nazionale è influenzato da quello della Lombardia, dove oggi si registrano 97 nuovi casi, in crescita dai 77 di ieri.

I tamponi effettuati a livello nazionale sono oggi solo 37.346, molti meno dei 61.351 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi sale così allo 0,46% dallo 0,28% di ieri. Per avere una conferma sull’attuale andamento della curva epidemica dovremo attendere i dati della prossima settimana. Di seguito i numeri dell’epidemia in dettaglio.

LEGGI ANCHE –> CORONAVIRUS, RISCHI DI CONTAGIO BASSI AL MARE E IN PISCINA | LA PAROLA AGLI ESPERTI

Coronavirus in Italia: contagi stabili ma risalgono i decessi, dati aggiornati

Prosegue la flessione della curva epidemica del Covid-19 in Italia. Oggi nuovi casi totali registrati si mantengono sullo stesso livello di ieri con un solo caso in meno. Sebbene il numero inferiore di tamponi di oggi potrebbe nascondere una ripresa dei contagi che potremo verificare solo dalla prossima settimana.

Oggi si registrano variazioni minori nel calo dei malati e nell’aumento dei guariti. I malati o attualmente positivi al virus scendono di appena 155 unità, rispetto ai meno 802 di ieri. Il loro numero complessivo è di 16.681 casi, tra persone in isolamento domiciliare e pazienti ricoverati in ospedale. I guariti di oggi sono 307, dai 949 di ieri, per un numero totale di 188.891 guariti in Italia dall’inizio dell’epidemia.

Il dato non buono di oggi, invece, è quello sui morti che oggi riprendono a risalire, nonostante si mantengano mediamente inferiori a quelli della scorsa settimana I decessi giornalieri in Italia, infatti, salgono dagli 8 di ieri ai 22 di oggi. Numero comunque inferiore ai 30 di venerdì 26 giugno e ai 34 di giovedì 25 giugno. Il numero complessivo dei morti per Coronavirus in Italia è di 34.738 dall’inizio dell’epidemia, uno dei più alti al mondo.

LEGGI ANCHE –> MORTALITÀ IN ITALIA NEL PRIMO QUADRIMESTRE 2020 | 2° RAPPORTO ISTAT E ISS | IMPATTO DEL COVID-19

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 28 giugno 2020

16.681 attualmente positivi al Covid-19 : -155 casi dal 27 giugno (ieri erano diminuiti di 802 casi, venerdì di 665 casi, giovedì 25 giugno di 352 casi, mercoledì 24 giugno di 918 casi, martedì 23 giugno di 1.064 casi, lunedì di 335 casi, domenica 240 casi, sabato 20 giugno di 331 casi, venerdì 19 di 1.558 casi, giovedì 18 di 824 casi, mercoledì 17 di 644 casi, martedì 16 di 1.340 casi, lunedì 15 giugno di 365 casi, domenica 14 di 1.211 casi, sabato 13 di 1.512 casi, venerdì 12 giugno di 1.640 casi, giovedì 11 di 1.073 casi, mercoledì 10 di 1.162 casi, martedì 9 di 1.858 casi, lunedì 8 giugno di 532 casi, domenica 7 giugno di 615 casi, sabato 6 di 1.099 casi, venerdì 5 di 1.453 casi, giovedì 4 di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi);



: (ieri erano diminuiti di 802 casi, venerdì di 665 casi, giovedì 25 giugno di 352 casi, mercoledì 24 giugno di 918 casi, martedì 23 giugno di 1.064 casi, lunedì di 335 casi, domenica 240 casi, sabato 20 giugno di 331 casi, venerdì 19 di 1.558 casi, giovedì 18 di 824 casi, mercoledì 17 di 644 casi, martedì 16 di 1.340 casi, lunedì 15 giugno di 365 casi, domenica 14 di 1.211 casi, sabato 13 di 1.512 casi, venerdì 12 giugno di 1.640 casi, giovedì 11 di 1.073 casi, mercoledì 10 di 1.162 casi, martedì 9 di 1.858 casi, lunedì 8 giugno di 532 casi, domenica 7 giugno di 615 casi, sabato 6 di 1.099 casi, venerdì 5 di 1.453 casi, giovedì 4 di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi); 188.891 i guariti : pari a +307 da ieri ;

: pari a ; 34.738 i morti: pari a +22



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’’inizio dell’epidemia ha raggiunto i 240.310 casi totali, dai 240.136 di ieri.

Tra i 16.681 positivi al Coronavirus alla data del 27 giugno:

15.423 si trovano in isolamento domiciliare ( -56 in un giorno )



si trovano ( ) 1.160 sono ricoverati con sintomi ( -126 pazienti in un giorno )



sono ( ) 98 sono in terapia intensiva (ieri erano 97, +1 in un giorno).

Continua il calo anche se con numeri più bassi dei positivi in isolamento a casa e dei pazienti in ospedale. I primi oggi scendono di soli 56 casi, dai meno 698 di ieri. Mentre i pazienti ricoverati in ospedale in reparti Covid-19 non intensivi scendono oggi di 100 unità, dalle 126 di ieri. In controtendenza seppure lieve, oggi, i pazienti in terapia intensiva che aumentano di una unità, dai 97 ricoveri di ieri ai 98 di oggi, su tutto il territorio nazionale.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale (dashboard) al 28 giugno 2020.

La Lombardia oggi ha un incremento di nuovi casi, 97 dai 77 di ieri, a fronte di un numero inferiore di tamponi: 8.119 oggi dai 9.568 di ieri. Il rapporto tra positivi e tamponi sale a 1,19% da 0,80% di ieri. Il numero totale si contagiati in regione è di 93.761 dall’inizio dell’epidemia.

Continuano a scendere, anche se di poco oggi, i malati o attualmente positivi al Coronavirus in Lombardia, oggi con 10.947 casi complessivi, 45 in meno di ieri, quando invece erano diminuiti di 648 casi. I malati sono così distribuiti in regione: 10.581 in isolamento domiciliare (+47 casi); 323 ricoverati in ospedale (-92 casi); 43 in terapia intensiva (numero stabile da ieri). I guariti di oggi sono 129, meno dei 723 di ieri, per un numero complessivo di 66.175 persone guarite.

Oggi in Lombardia aumentano i morti, dai soli 2 di ieri ai 13 di oggi, che fanno salire il numero complessivo a 16.639 dall’inizio dell’epidemia.

Che ne pensate unimamme?

LEGGI ANCHE –> MORTALITÀ IN ITALIA NEL PRIMO TRIMESTRE 2020 | RAPPORTO ISTAT E ISS | IMPATTO DEL COVID-19

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.