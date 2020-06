Bambina autistica scomparsa in montagna: l’esito del processo | FOTO

Giunge la sentenza sulla bambina 12enne bresciana Iuschra che scomparve in montagna, un’educatrice è stata condannata.

Il 19 luglio del 2018 una bambina di 12 anni gravemente autistica, Iuschra Gazi, è scomparsa sull’Altopiano di Cariadeghe, a Serla, in provincia di Brescia, mentre era in gita con l’associazione Fobap Onlus. La piccola non è mai stata ritrovata. Ora è arrivata la sentenza legata al processo su questa vicenda.

Bambina scomparsa in montagna: l’esito del processo

Unimamme, forse ricorderete la drammatica vicenda della piccola Iuschra Gazi, una bambina di origine bengalese, autistica, che scomparve a Serle durante un’escursione con alcuni educatori dell’associazione Fobap onlus. Insieme ad altri ragazzini disabili e all’educatrice Roberta Ratti, la bambina stava facendo una gita in una zona che presentava, oltre ai boschi, anche caverne e grotte. A un certo punto, all’improvviso, la piccola si era staccata dal gruppo, iniziando a correre e scomparendo nel nulla. In moltissimi si erano mobilitati nei giorni seguenti per cercarla in ogni anfratto, scendendo nel fondo delle caverne, usando cani molecolari, ecc.. ma senza risultato.

Nel febbraio del 2019 la Procura stabilì che, nonostante il corpo di Iuschra Gazi non fosse mai stato ritrovato, la piccola era morta. Ora si è concluso il procedimento di primo grado con un patteggiamento di 8 mesi per omicidio colposo verso l’educatrice Roberta Ratti. Su Il Giornale di Brescia il padre di Iuschra, che era rimasto sull’Altipiano per seguire le ricerche della figlia, ha commentato: “non mi basta, non mi può bastare”. Il commento non si riferisce alla condanna, ma al fatto che della figlia non si è saputo più nulla. “Sono passati quasi due anni e ancora non so cosa davvero è accaduto a Iuschra” dichiara papà Mdilton Gazi. L’uomo si chiede come e dove è morta la sua bambina e dove si trova il suo corpo.

Gli investigatori avevano escluso l’ipotesi del rapimento. Alla famiglia è stato dato un risarcimento, ma naturalmente questo non basta a dargli pace. Mdilton Gazi aggiunge che lui e la sua famiglia continueranno a vivere a Brescia ma che proseguiranno a perseguire la verità, perché lui è convinto che Iuschra non sia morta.

