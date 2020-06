Incinta di gemelli scopre di avere due uteri | FOTO

Una donna incinta di gemelli scopre di avere due uteri dopo aver fatto una normale ecografia di controllo. Un caso rarissimo.

Un caso più unico che raro è quello che è capitato ad una donna inglese di 28 anni. La donna, Kelly Fairhurst è incinta e durante un’ecografia di controllo ha fatto una scoperta che l’ha sconvolta. La sorpresa non è stato solo sapere che stava portando in grembo due gemelli, ma anche che erano in due uteri diversi, una probabilità ogni 50 milioni di persone.

Donna incinta scopre di avere due uteri: “Sono rimasta spiazzata”

Kelly Fairhurst a 28 anni è alla sua terza gravidanza, già madre di due figli, Agyness di quattro anni e Margot di tre anni. Una gravidanza unica come raccontato dal The Sun, dopo che è andata a fare una visita dalla ginecologa ha scoperto che i figli erano due e che erano posizionati in due uteri diversi, cosa che lei non immaginava affatto. Kelly ed il fidanzato Joshua Boundy, 34 anni, sono stati informati della particolarità del caso, quando la donna era incinta di 12 settimane.

Un caso raro, si tratta di una rarissima anomalia nota come uterus didelphys: si verifica, appunto, una volta ogni 50 milioni. I medici le hanno assicurato che i gemelli saranno identici e lei all’inizio è rimasta sconvolta: “Sono rimasta completamente spiazzata dall’idea di avere anche due cervici. In tutta onestà, tutto questo è folle”.

La dottoressa Asma Khalil del reparto di ostetricia dell’ospedale St. George di Londra ha affermato: “Si tratta di un caso molto raro, ma possibile. Molte donne hanno anomalie nell’utero senza neanche saperlo. Può succedere che l’ovulo e lo spermatozoo, in una fase molto precoce, si dividano in due. Quindi dipende da quale uovo si attacca a quale utero”.