Bambino di 12 anni soffoca mentre mangia una mozzarella

Un ragazzino di 12 anni è morto soffocato da una mozzarella, ora è stata aperta un’indagine.

Un ragazzino di 12 anni di Noci, in provincia di Bari, è morto soffocato a causa di una mozzarella. A niente sono valsi i tentativi di soccorrerlo.

Bambino soffocato durante il pranzo

Ieri, 29 giugno, a Noci, in provincia di Bari, si è verificata una tragedia per la famiglia di Domenico Antonacci. Lunedì, all’ora di pranzo, il ragazzino era a tavola con la sua famiglia, sua mamma e sua sorella. Tra i vari piatti in tavola ce n’era anche uno con alcune piccole mozzarelle, che il ragazzino amava molto, per la precisione erano i cosiddetti bocconcini. Secondo la ricostruzione Domenico ne ha mangiata una intera, iniziando a soffocare. Subito madre e sorella hanno cercato di aiutarlo, praticando anche manovre di disostruzione.

Nonostante i loro sforzi le due donne non sono riuscite ad aiutare il piccolo, così hanno deciso di chiamare il punto di primo intervento. Purtroppo, quando i sanitari sono giunti sul posto non c’era più niente da fare. Hanno solo potuto accertare il decesso. Pare che la mozzarellina gli abbia ostruito le vie respiratorie fino a farlo soffocare. Ora, sulla triste vicenda indagano i militari dell’arma che devono verificare cosa sia accaduto veramente. I carabinieri hanno infatti informato il Pubblico Ministero della Repubblica di Bari. Sul sito del Bambin Gesù viene spiegato che se si tratta di un’ostruzione parziale bisogna assistere il bambino incoraggiandolo a tossire, se già tossisce da solo evitiamo di dare delle pacche sulla schiena. Cercate invece di incoraggiarlo a tossire, in caso ne siate in grado somministrate ossigeno. In caso di ostruzione totale bisogna attuare le manovre di disostruzione, per bambini fino a 1 anno

pacche interscapolari

compressioni toraciche

Da un anno fino all’età adulta:

manovra di Heimlich: porsi alle spalle della persona ed abbracciarlo alla vita, con il pollice ed indice della mano comporre una C che colleghi il punto inferiore dello sterno all’ombelico; All’interno della C porre l’altra mano a pugno con il pollice all’intero, staccare la mano che aveva fatto la c e prendere il pugno, Eseguire compressioni vigorose che abbiano una direzione in senso antero-posteriore e caudo- craniale

