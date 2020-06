Gelato fatto in casa: una ricetta facile e veloce senza gelatiera | VIDEO

Gelato fatto in casa: una ricetta veloce per farlo anche senza gelatiera.

Quando non sapete cosa dare per merenda ai vostri cuccioli e per non dare la solita merendina confezionata o il solito gelato industriale, possiamo improvvisare. Perché non unire i biscotti primi mesi con la frutta fresca, il latte e lo yogurt, tutti ingredienti naturali e genuini?

Gelato fatto in casa per i più piccini: una ricetta veloce senza gelatiera

Per fare un gelato che piaccia ai bambini ideali sono le fragole che piacciono a tutti, ma si può usare altra frutta a polpa succosa come il melone, l’anguria, le pesche o le banane. Passiamo alla ricetta: per preparare 4 gelatini avete bisogno di 4 stampini di acciaio, quelli utilizzati normalmente per preparare il creme caramel, ma vanno bene anche gli appositi contenitori usati per fare i ghiaccioli. Se usiamo gli stampini di acciaio vanno messi nel freezer a ghiacciare.

Per gli ingredienti:

se usiamo le fragole un cestino dovrebbe bastare

quattro biscottini,

due vasetti di yogurt intero,

un bicchiere di latte intero fresco.

Primo passaggio: lavate le fragole e frullatele facendole diventare una purea. Unite quindi la purea di fragole al latte, mescolate e travasate il composto negli stampi ghiacciati, riponeteli nuovamente nel freezer.

Secondo passaggio: sbriciolate i biscotti e uniteli allo yogurt, mescolate e incorporate la purea ghiacciata e rimettete negli stampi il composto.

Lasciateli nel freezer per due ore circa, ma dopo circa 3 quarti d’ora, quando i gelatini si stanno rapprendendo, inserite in ogni stampo uno stecco e lasciate ghiacciare.

Per togliere i gelatini degli stampi è sufficiente immergerli 10 secondi nell’acqua calda.

La merenda dei vostri bimbi è ora pronta.

LEGGI ANCHE —> ROTOLO GIRAFFA RIPIENO DI NUTELLA

E voi unimamme, ci proverete? Fateci sapere come è andata. Vi lasciamo anche con un video che utilizza un’altra tecnica: la banana ghiacciata.