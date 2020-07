La figlia di Paul Walker: tenera immagine con la famiglia “adottiva”| FOTO

Meadow Walker, unica figlia dell’attore americano morto prematuramente, Paul Walker, ha pubblicato una bella foto insieme ai figli di Vin Diesel.

La figlia di Paul Walker ha deciso di condividere un’immagine con i figli di Vin Diesel, definendoli suoi famigliari.

La figlia del protagonista di Fast and Furious posta su Instagram

Meadow Walker aveva solo 14 anni quando, nel 2013, suo padre Paul Walker, noto attore della saga Fast and The Furious è morto in un incidente stradale. L’attore era a bordo di una porche che aveva un difetto di fabbricazione quando si è schiantato a soli 40 anni. Sua figlia Meadow, ora è cresciuta, ha 21 anni e fa la modella, in passato ha avviato e vinto una causa contro la Porche per ottenere un risarcimento. La ragazza ha anche creato una fondazione in memoria del padre: la Paul Walker Foundation, che ha aperto i battenti nel giorno del compleanno dell’attore.

Visualizza questo post su Instagram family, forever Un post condiviso da Meadow Walker (@meadowwalker) in data: 29 Giu 2020 alle ore 8:13 PDT

Di recente, la ventunenne nata dalla relazione tra Paul Walker e Rebecca Soteros, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme ai figli di Vin Diesel, grande amico di suo padre, con il quale ha recitato nella saga cinematografica che li ha resi noti e molto amati dal pubblico. Meadow ha scritto come messaggio: “famiglia per sempre” riferendosi a Pauline, di 5 anni, che si chiama in questo modo proprio in onore del defunto Walker, Similce di 12 e Vincent di 10. Vin Diesel è anche padrino di Meadow, al quale è legato da profondo affetto. La foto ha avuto 200 mila Like e quasi 1400 commenti. In occasione del compleanno della ragazza l’attore Vin Diesel aveva scritto: “potrei dire che sono orgoglioso della persona che stai diventando… ma la verità è che sono sempre stato orgoglioso di te”, bellissime parole a cui Meadow aveva risposto con un semplice: “grazie zio Vin”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste parole e di ciò che rappresentano?

