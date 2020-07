A 89 anni diventa papà: è nato il figlio di Bernie Ecclestone | FOTO

L’ex patron della Formula 1, Bernie Ecclestone è diventato papà per la quarta volta alla soglia dei 90 anni, la moglie è più giovane.

Bernie Ecclestone è appena diventato papà. Per chi non lo conoscesse è l’ex boss della Formula 1 che ha 89 anni. Eh si, 89 anni molto avanzata per avere figli. La moglie ha 44 anni ed ha partorito in una clinica in Svizzera.

LEGGI ANCHE —> RICHARD FIRE DIVENTA PAPA’ A 69 ANNI: E’ NATO IL SECONDO FIGLIO

Bernie Ecclestone è diventato papà a 89 anni

Si chiama Ace il figlio del quasi 90enne Bernie Ecclestone. La moglie, Fabiana Flosi, avvocatessa brasiliana, che ha la metà dei suoi anni ha dato alla luce il primo figlio maschio dell’ex patron della Formula 1. I due si sono sposati nel 2012 dopo essersi conosciuti durante una gara nel 2009. Il neo papà è molto contento, come ha lui stesso dichiarato ad un quotidiano tedesco: “Sono entrambi in buona salute, siamo molto felici. È stato un parto tranquillo. E’ stato belle, è nato in soli 25 minuti“.

Lo scorso aprile, all’ex patron della Formula 1 aveva detto, scherzando: “Speriamo che impari presto a giocare a backgammon e non sia per niente interessato ad entrare in Formula 1“.

LEGGI ANCHE —> BAMBINA TOLTA AI GENITORI ANZIANI: E’ COLPA DELLA LORO ETA’?

Bernie Ecclestone è diventato così per la quarta volta papà. L’uomo ha tre file femmine avute da due precedenti matrimoni. La più grande Deborah ha ad oggi 65 anni, e poi c’è Tamara di 35 anni e Petra 31, poco più piccole della sua attuale moglie.

Il britannico che da diversi anni ha deciso di ritirarsi dal mondo della Formula 1 e che si è trasferito in Brasile per vivere una vita più tranquilla è, altre ad essere nonno, anche bis nonno. infatti il figlio della sua primogenita Deborah ha a sua volta già un figlio. Il piccolo Ave è nato dopo la nascita del suo pronipote.

Sui social in molti hanno commentato la notizia chiedendosi se sia giusto mettere al mondo un figlio a quell’età ed anche come sia stato possibile concepirlo.

LEGGI ANCHE —> RISCHI PER LA SALUTE DEL BAMBINO SE IL PAPA’ HA PIU’ DI 35 ANNI

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? E’ giusto mettere al mondo un figlio a questa età?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.