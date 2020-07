ClioMakeUp: la tenera immagine con dedica alla figlia Joy | FOTO

ClioMakeUp condivide una tenera immagine con dedica alla figlia Joy nata pochi mesi fa dopo la sorella maggiore Grace. Clio è molto orgogliosa delle bimbe.

Il 22 aprile di quest’anno è nata la secondogenita della blogger Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp. La piccola Joy Claire è nata in un momento molto particolare. Infatti, Clio, con tutta la sua famiglia, i giorni prima del parto si era trasferita a casa di un’amica a seguito dei giorni di tensione che stava vivendo New York dopo lo scoppio della pandemia. Joy ha una sorellina più grande, “Big Sister“, come la chiamano Clio ed il marito Claudio Midolo, Grace nata il 29/07/2017.

ClioMakeUp la tenera immagine della figlia: “Sei la mia gioia”

Clio è molto attiva sui social e tiene sempre super aggiornati tutti i suoi tantissimi follower che la seguono sia per i consigli di make up e sia per conoscere di più della loro vita privata. Qualche giorno fa, dopo poco più di due mesi dalla nascita, ha pubblicato un primo piano di Joy correlato da una tenerissima didascalia: “La mia dose quotidiana di gioia“. Ed è proprio così il nome della piccola significa anche “gioia“.

Prima del parto, Clio aveva lasciato momentaneamente la sua casa di New York per poi ritornare per il parto stesso dato che la situazione si era calmata. Quando si è trasferita aveva raccontato in un video molto commovente le sue paure e con angoscia i momenti più difficili della pandemia, che a New York ha causato un numero altissimo di contagi.

Adesso la famiglia è più serena anche se ha limitato le uscite, ma si diverte nel giardino di casa dove Grace può giocare in una bella piscina gonfiabile, mentre la sorellina la guarda curiosa.

Nel 2015, quindi prima ancora della nascita di Grace, Clio ha avuto un aborto spontaneo. Uno shock, come ha poi raccontato in un’intervista a Vanity fair: “Nel 2015 ho avuto un aborto e non l’avevo messo in conto. Dopo è stato uno shock, ci abbiamo provato per oltre un anno. Dopo che ho perso il bambino, essendo una donna formosa, mi capitava spesso che mi dicessero: “Clio, ma sei incinta?”. Oppure visto che ho quattro gatti, ogni volta che postavo una loro foto qualcuno commentava così: “Belli i gatti, ma adesso non è il momento di un bambino? In quei momenti stavo male, ma ho preferito non dire nulla. Era troppo personale, era troppo presto. Ho capito, però, il male che possono fare certe domande. Ci sono anche tante mie amiche che non vogliono avere figli, perché bisogna chiederglielo continuamente?“. Una giusta affermazione.

