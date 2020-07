Bambina di 7 anni in vacanza graffiata da un pipistrello | FOTO

Una bimba svedese di 7 anni è stata graffiata, nei giorni scorsi, da un pipistrello a Milano. La piccola è stata curata.

Una bimba di 7 anni di origine svedese è stata graffiata da un pipistrello mentre si trovava in Italia con i genitori.

Bambina attaccata da un pipistrello: la vicenda

Unimamme, d’estate è sicuramente più facile imbattersi negli animali dal momento che trascorriamo più tempo all’esterno, a contatto con la natura. A ogni modo una piccola di 7 anni svedese è stata graffiata da un pipistrello mentre si trovava in vacanza con i genitori a Milano. A una settimana di distanza i genitori si sono rivolti all’Ufficio igiene e prevenzione di Livorno, in cui erano di passaggio per chiedere una vaccinazione.

Le è stata somministrata una profilassi anti rabbica a cui affiancare la somministrazione di immunoglobuline iperimmuni. A quel punto, dagli Ospedali Riuniti di Livorno il caso è stato rigirato al Centro Antiveleni di Pavia che si è rivolto al Policlinico Riuniti di Foggia che è l’unica struttura in Italia ad avere l’antidoto. Il centro antiveleni è diretto dalla professoressa Anna Lepore. La piccola era in ottime condizioni di salute è stata tenuta in osservazione per una notte nel reparto di pediatria. La bimba è stata già dimessa. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Foggia Today?



