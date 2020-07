Pediatra diventa mamma adottando due suoi piccoli pazienti | FOTO

Un grazie a questa pediatra che non solo ha sempre incoraggiato l’adozione, diventa mamma lei stessa adottando due suoi piccoli pazienti

Una pediatra illuminata, la dott.ssa Arveitta Edge of Noble, in Oklahoma, ha adottato 2 piccoli pazienti. La dottoressa ha sempre incoraggiato l’adozione e ha sempre pensato che un giorno avrebbe anche lei adottato.

Un controllo ad un bimbo di 10 anni le ha cambiato la vita, la dott.ssa Edge ha conosciuto cosi D.J. due anni fa, era insieme ai suoi genitori affidatari che non potevano adottarlo perchè troppo vecchi. Durante la visita, Edge ha raccontato a GMA, di aver sentito “un click” e di aver pensato “Oh mio Dio, è un bambino così dolce”

Non passa molto tempo che la dottoressa incontra anche la sorella di D.J., Brianna, Edge la trova subito “incredibilmente intelligente e con un malvagio senso dell’umorismo”. Edge e i ragazzi legano subito e due anni dopo la dottoressa quando viene contattata dal centro adozioni non esita ad adottarli.

LEGGI ANCHE —> BAMBINO DI 5 ANNI DEVE ESSERE ADOTTATO: TUTTA LA CLASSE IN TRIBUNALE CON LUI | FOTO

LEGGI ANCHE —> NEONATO ABBANDONATO IN UN CASSONETTO: TUTTO IL PAESE LO “ADOTTA” | FOTO

Diventa mamma di due piccoli pazienti

Ad ottobre 2019 i fratellini di 10 e 7 anni si sono ufficialmente trasferiti a vivere nella sua casa e la dottoressa è diventata la loro mamma. Ma la regolarizzazione ufficiale è avvenuta otto mesi più tardi tramite Zoom, come dice Edge “Ci è voluto un momento per la transizione, ma siamo una famiglia. Sono una mamma e loro sono i miei bambini”

La dottoressa dichiara a GMA di non essersi mai chiesta se questa fosse o no la decisione giusta:

“quando accadono certe cose, devi dirti “È una cosa di Dio” e “Sì, lo farò” “.

Ma non è finita qui perchè D.J. e Brianna desiderano oggi un’altro fratellino adottivo e la loro mamma pare essere del tutto d’accordo… insomma una bella famiglia in espansione… brava dottoressa Edge!

LEGGI ANCHE —> L’INFERMIERA CHE HA SALVATO IL NEONATO ABBANDONATO: “VORREI ADOTTARTI” | FOTO

E voi care unimamme cosa ne pensate di questa storia? Adottare in Italia non è affatto semplice e purtroppo non sono poche le persone che desistono prima di iniziare il lungo percorso. Personalmente mi ha profondamente commossa, provo ammirazione per questa dottoressa cosi aperta e disponibile e auguro a lei e alla sua bellissima famiglia tanta felicità!

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.