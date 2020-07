“Avete ucciso una dei vostri”: l’accusa della mamma di una bimba di 8 anni | FOTO

Secoriea Turner, una bambina di 8 anni, è stata uccisa in un parcheggio di Atlanta dove era già morto un altro afroamericano. Le proteste in America per la morte degli afroamericani per mano della polizia non si fermano.

In America diverse città sono diventate molto insicure a causa del caos che circola intorno alle proteste per la morte di George Floyd. Sabato scorso una bambina di 8 anni ci ha rimesso la vita.

Una bambina innocente vittima di una sparatoria in America:

Secoriea Turner era una bambina come tante, che purtroppo, è rimasta vittima di una sparatoria ad Atlanta. La piccola si trovava in auto con la mamma e un suo amico, il loro veicolo stava cercando di entrare in un parcheggio presidiato da dimostranti quando qualcuno, o più di uno secondo una prima ricostruzione, ha sparato contro l’auto uccidendo la bambina.

La sparatoria è avvenuta in un luogo che era già stato teatro di un altro dramma. Lì infatti era morto l’afroamericano 27enne Rayshard Brooks. L’uomo, disarmato, era stato fermato mentre dormiva in macchina in quel parcheggio. Aveva detto di aver bevuto troppo e aveva tentato la fuga, finendo ucciso dalla polizia con un colpo sparato nella schiena. Il poliziotto che gli aveva sparato era stato arrestato, ma questo episodio non ha fatto altro che rinfocolare le proteste che infiammano l’America dalla morte di George Floyd.

Dopo la morte di Brooks il ristorante adiacente è stato bruciato e il parcheggio presidiato dai dimostranti. La bambina è stata portata all’Atlanta Medical Centre, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La sua mamma, Charmaine Turner, ha commentato pubblicamente l’accaduto dicendo “capiamo la frustrazione per la morte di Rayshard Brooks, la capiamo, ma noi non abbiamo niente a che fare con quello, noi siamo innocenti. Non volevamo fare niente di male, la mia bambina non voleva fare niente di male. Lei non festeggerà il suo nono compleanno, noi non abbiamo fatto niente, loro dicono le vite dei neri valgono, avete ucciso una dei vostri questa volta”.

La polizia ha offerto una ricompensa da 10 mila dollari per chiunque avesse informazioni. Il sindaco di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, ha chiesto alla popolazione di onorare la vita della bambina facendosi avanti. “Ora la misura è colma” ha detto il sindaco. Il sindaco ha ricordato che ci sono state 75 sparatorie nelle ultime settimane e che queste non si possono imputare alla polizia.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto in America e riportato su News Sky?

