Mamma reagisce al furto della macchina con il figlio dentro

Una mamma reagisce durante un tentativo di furto della sua macchina, all’interno c’era anche il figlio di sei anni. Arrestato un uomo.

Una mamma è sotto shock dopo che un uomo ha tentato di rubargli la macchina con all’interno il figlio. Attimi di tensione che potevano trasformarsi in una tragedia a Castelfranco Emilia, nel Modenese, in viale Caduti in Guerra, nelle vicinanze del mercato settimanale.

LEGGI ANCHE —> MAMMA “ORSA” COMBATTE CONTRO 3 LADRI PER DIFENDERE IL FIGLIO – FOTO

Mamma riesce a resistere ad un tentativo di furto: il figlio era in auto

Era da poco passato mezzogiorno, quando una donna di 42 anni, dopo aver fatto compre al mercato del paese, con il figlio di sei anni stava tornando a casa. Dopo aver messo il figlio in macchina, sul sedile posteriore, la donna è stata aggredita da un uomo che ha tentato di rubarle le chiavi della macchina. La donna, anche se terrorizzata, ha cercato in tutti i modi di difendersi, anche perchè voleva difendere il figlio che era già in macchina. Alla fine, dopo aver lottato con lo sconosciuto, la mamma ha avuto la meglio riuscendo a salvarsi.

Il ladro si è allontanato, ma dopo pochi minuti ha aggredito un’altra donna. La seconda vittima ha 38 anni ed aveva da poco parcheggiato l’auto sempre nella zona del mercato. Lo sconosciuto, anche in questo caso, voleva rubargli le chiavi della macchina ed il cellulare. Anche questo tentativo è andato a vuoto perchè la donna ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione dei passanti che hanno subito chiamato i Carabinieri.

LEGGI ANCHE —> UNA MAMMA DIFENDE IL FIGLIO: “IL BIMBO CHE UMILIATE POTREBBE ESSERE IL VOSTRO”

Una volta che gli uomini del 112 sono arrivati ed hanno ascoltato le varie testimonianze, sono stati in grado di rintracciare immediatamente l’uomo. Si tratta di un 45enne residente ad Arcola che aveva in tasca una bomboletta spray al peperoncino. E’ stato accusato di doppia tentata rapina.

Per fortuna sia le due donne e sia il bambino stanno bene, anche se entrambe le vittime sono sotto shock ed hanno delle lievi lesioni agli arti superiori ed inferiori, ma se la caveranno con una prognosi di pochi giorni. Il 45enne sarà sottoposto a rito direttissimo.

LEGGI ANCHE —> “NESSUNO TOCCHI LELLO”: FEDEZ DIFENDE IL FIGLIO – FOTO

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Bisogna sempre prestare attenzione.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.