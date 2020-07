Bambino di 5 anni abusato e senza gambe cammina per 275 mila Euro | VIDEO

Tony Hudgell ha perso le gambe da neonato a causa delle violenze dei genitori, ora è stato adottato e ha raccolto migliaia di sterline per l’ospedale che l’ha salvato.

Tony Hudgell era un bambino di poche settimane, solo 5, quando perse le gambe a causa delle violenze e della negligenza dei genitori che hanno ricevuto una condanna a 10 anni, il massimo della pena per un reato di questo tipo. Ora il piccolo ha avviato una raccolta fondi per l’ospedale che l’ha salvato.

Bambino amputato a causa dei genitori raccoglie soldi per un ospedale



Quando aveva 41 giorni Tony Hudgell ha subito gravi violenze e maltrattamenti da parte dei genitori biologici, Jody Simpson e Tony Smith. Ancora neonato era finito in ospedale con fratture multiple e varie dislocazioni, un trauma facciale che ha causato cedimenti multi organo, shock tossico e sepsi. Il piccolo era in fin di vita e aveva avuto bisogno dei macchinari dell’ospedale per sopravvivere. Nel 2017 i medici avevano dovuto amputargli le gambe a causa dei maltrattamenti e della negligenza dei genitori biologici. Oltre alle gambe, l’anca sinistra è dislocata, ha problemi alle mani ed è sordo dall’orecchio destro. Tony però ha trovato una famiglia adottiva che si è presa cura di lui.

E ora, a 5 anni, cammina grazie alle protesi e alle stampelle. Dopo aver assistito all’impresa del capitano Tom Moore che ha raccolto fondi per aiutare durante l’emergenza coronavirus in Uk, anche il piccolo Tony ha pensato di dare il suo contributo. Anche questo bambino ha lanciato la sua challenge per raccogliere fondi per l’Evelina London Children’s Hospital. A febbraio il bambino ha ricevuto le protesi e, inizialmente, come potrete immaginare, non è stato nè semplice né immediato fare anche solo pochi passi. Però Tony è un bambino molto determinato e così la situazione è molto migliorata.

Per la sua sfida Tony aveva detto che avrebbe percorso 10 km. con l’obiettivo di raccogliere 500 sterline per l’ospedale che l’ha curato. La raccolta fondi è stata organizzata sul sito Just Giving e, ad oggi, ha raccolto 249 235 sterline. Il bambino è riuscito a raggiungere l’obiettivo di percorrere 10 km con molto anticipo sulle stime. Il papà Mark Hudgell, ha dichiarato alla BBC “come famiglia siamo molto fieri di quello che Tony è riuscito a fare“. Sua mamma Paula ha aggiunto: “sono senza parole, non mi sembra vero”. La donna ha precisato che il figlio sarà estremamente orgoglioso e felice della quantità di soldi raccolta. Caroline Gormley, direttore associato del settore raccolta fondi all’Evelina London ha commentato che Tony è una star e che i soldi che ha raccolto aiuteranno i bambini come lui e le loro famiglie. L’iniziativa mirava anche a migliorare la sua camminata con le stampelle e ora può persino correre.

Unimamme, si potrebbe dire che in questo caso tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Cosa ne dite?

