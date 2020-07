Nomi, significati, onomastici: oggi festeggiamo Veronica

Il 9 luglio si festeggia Santa Veronica. Significato del nome e storia della santa ricordata oggi.

Il nome Veronica, forma latina del nome greco Pherenike, Berenìke che è composto da phero, “portare” e nike, “vittoria” che vuol dire “portatrice di vittoria”, “la vittoriosa“. Ad onor del vero la corretta forma latina era Bernice, da cui è deriva l’attuale Berenice, mentre il nome Veronica si ottiene alterando l’espressione ecclesiastica latina “vera icona”, “vera immagine“, che si riferisce alla sacra sindone.

Chi porta questo nome è una persona molto riflessiva, profonda che pondera ogni sua scelta. Non ama condividere le sue cose nemmeno con le persone che ama. Veronica è alla continua ricerca di approvazioni e le piace stare al centro delle attenzioni e per la sua insicurezza a volte permette ad altri di fare delle scelte al suo posto.

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 9

colore: blu

pietra: zaffiro

metallo: argento

Santo del giorno: Santa Veronica Giuliani

Per quanto riguarda il santo, il 9 luglio, si festeggia Santa Veronica Giuliani, nata Orsola (Mercatello sul Metauro, 1660 – Città di Castello, 9 luglio 1727), badessa e mistica italiana. Veronica da molto giovane viene affidata alla protezione del Salvatore da parte della madre sul letto di morte e da subito ne diventa devota. Grazie al suo essere paziente e con l’aiuto delle preghiere riesce a convincere il padre, che la vuole sposa di qualche nobile, a permetterle di entrare nel convento delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello. Entra nel convento a soli diciassette anni prendendo il nome di Veronica. All’età di 33 anni inizia a vivere delle situazioni mistiche, la più visibile l’incoronazione di spine che le lascia sull’intera fronte profonde e acute ferite per le quali i medici non trovano spiegazione logica. Con l’autorizzazione dei suoi superiori fa un digiuno che dura tre anni durante i quali si nutre esclusivamente di pane e acqua. Il giorno del Venerdì Santo nel 1697 mentre prega Dio le appare Gesù Crocifisso che le imprime le sacre stimmate. I suoi superiori per accertare che si tratta di volere divino la depongono dalla carica di maestre delle novizie e la rinchiudono in una cella dell’infermeria trattandola come una strega, deridendola, maltrattandola, scomunicandola e privandola della Comunione. In tutto questo la buona quanto mesta Veronica si rammarica solo di non poter ricevere il corpo di Gesù e di non poter assistere alla Santa Messa. Una volta presa coscienza della veridicità di quanto le accade le sue consorelle e i suoi superiori mutano il loro disprezzo in stima verso Veronica. Nel 1716 Veronica viene eletta badessa e qui rimane fino al giorno della sua morte, il 9 luglio 1727, dopo cinquant’anni di vita claustrale durante i quali ha scritto un diario composto da ben 22.000 pagine rilegate in 36 volumi, nelle quali pagine non c’è traccia di cancellatura o di correzione e persino di punteggiatura.

Alla sua morte, dietro richiesta del vescovo di Città di Castello, Alessandro Codebò, i medici Giovanni Francesco Bordiga e Giovanni Francesco Gentili controllano il cadavere di Veronica e scoprono, durante l’autopsia, che il cuore era “trafitto da parte a parte”.

Veronica è beatificata in Piazza San Pietro da Pio VII nel giugno 1804 e il 26 maggio 1839 Gregorio XVI la canonizza Santa davanti ad una folla enorme.

Nel 2010, in occasione dei 350 anni dalla nascita, la diocesi di Città di Castello ha indetto un giubileo diocesano denominato Anno Veronichiano, nel quale tutti coloro che si recano presso la basilica cattedrale, la chiesa del monastero delle Cappuccine e la chiesa parrocchiale di Santa Veronica nel quartiere La Tina ottengono l’indulgenza plenaria.

Unimamme se avete deciso di chiamare vostra figlia come questa donna che ha accettato qualsiasi umiliazione pur di servire il suo Dio dedicando la sua vita alla preghiera vogliamo augurare loro la sua stessa tenacia e la sua stessa umiltà. Buon onomastico!

