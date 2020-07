Le azioni più a rischio Covid: la classifica | FOTO

La Texas Medical Association ha redatto una lista di azioni a rischio contagio Covid partendo da quelle a basso rischio fino a quelle con un rischio più alto

Una lista di azioni classificate in base alla loro pericolosità nel contrarre il Covid è stata redatta dalla Texas Medical Association.

La lista delle azioni a rischio contagio Covid: classifica dal rischio più basso a quello più alto

punto- Si può aprire la posta con la massima serenità punti- E’ leggermente più rischioso fare benzina, giocare a tennis, ordinare take away o andare in campeggio. punti- Un punto più pericoloso per azioni quotidiane come fare la spesa, passeggiare e correre all’aperto. punti- Sono considerate azioni a “rischio moderatamente basso”: alloggiare in hotel per due notti, sedere in sala d’attesa dal medico, andare in biblioteca o al museo, mangiare in un ristorante all’aperto o camminare in un luogo affollato. punti- La linea cambia colore e si tinge di giallo anche se il rischio resta moderato con azioni come: cenare a casa di altre persone, andare in spiaggia e fare acquisti in un centro commerciale. punti- Sempre gialle ma un punto più pericolose sono azioni come: lavorare in ufficio, la scuola per i figli e nuotare in una piscina pubblica. punti- La situazione si fa più pericolosa e la linea diventa arancione se: si va dal barbiere o dal parrucchiere, così come cenare fuori al chiuso, partecipare a matrimoni o funerali, viaggiare in aereo, praticare sport di contatto come calcio o basket e salutare con strette di mano e abbracci i propri amici. punti- Sono ad alto rischio e in rosso azioni come: mangiare al bar o andare in palestra, al cinema o al teatro punti- Ancora più pericoloso andare ai grandi concerti, allo stadio, e a cerimonie con oltre 500 partecipanti, e frequentare i bar.

E voi care unimamme trovate utile la classifica redatta da Texas Medical Association? Vi ha sorpreso o eravate già a conoscenza dei pericoli legati alle vostre azioni quotidiane? Personalmente

un paio di cose mi hanno molto sorpreso, come ad esempio la frequentazione dei bar che risulta essere altamente rischiosa, più che andare a cena fuori in un luogo chiuso, non immaginavo.

