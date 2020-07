Piero Angela ringrazia la moglie per i figli e il lavoro | FOTO

Piero Angela presto sarà di nuovo in tv. Il divulgatore scientifico è molto riservato sulla sua vita privata, ma ama e ringrazia la sua famiglia. Il più famoso divulgatore scientifico della televisione italia è sicuramente Piero Angela che negli anni ha intrattenuto ed incantato con i suoi racconti e le sue spiegazioni tantissime persone attraverso i suoi numerosi programmi di successo. Adesso, a 91 anni è pronto per tornare in televisione dal 15 luglio con “Superquark“. Piero Angela è però anche un marito ed un ottimo padre ed è anche nonno. LEGGI ANCHE —> SUPERQUARK, PIERO ANGELA CONTRO I NO-VAX: “SENZA VACCINI VERE E PROPRIE STRAGI”

Piero Angela e la famiglia: il rapporto con i figli e la moglie

Piero Angela è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Poche, anzi pochissime apparizioni in pubblico e poche interviste. Quello che si sa è che ha una moglie che le è sempre stata al suo fianco. Nel 1955 ha sposato Margherita Pastore una ex ballerina della Scala. Tra i due è scattato il colpo di fulmine e si sono piaciuti all’istante durante una festa a casa di amici. La moglie ha deciso di lasciare la sua carriera da ballerina per seguire il marito nei suoi viaggi, come ha affermato più volte Angela: “Mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici“.

LEGGI ANCHE —> ALBERTO ANGELA: “SONO STATO BOCCIATO IN QUINTA ELEMENTARE, ECCO PERCHE'”

Angela e la moglie hanno due figli: Christine e Alberto. Alberto ha seguito le orme del padre, anche lui è noto divulgatore scientifico. È sposato con Monica Angela e ha tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004). Piero Angela ha sempre avuto un ottimo rapporto con i suoi due figli ed anche con i nipoti (ne ha 5 e tutti maschi), anche se Alberto, in passato, aveva ricordato che il padre era spesso fuori per lavoro e difficilmente lo aiutava con i compiti. Con Alberto, da quando hanno iniziato a collaborare insieme, c’è molta stima, ma sul posto di lavoro non lo chiama papà: “Da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, tra noi c’è un rapporto tra colleghi, troverei fuori posto chiamarlo papà”.

D’altronte è una caratteristica di Angela quella di essere schivo sui sentimenti, anche con la moglie non tendo a usare il verbo amare, ma “vorej bin”, voler bene. Inoltre, non esiste la parola bacio, ma dicono “basin”, bacino.

In passato, il conduttore di Superquark aveva rivelato che lui e la moglie hanno registrato l’audio della nascita dei figli Alberto e Christine.