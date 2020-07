Ragazza di 15 anni scompare nel nulla: ritrovata dopo un mese | FOTO

Una ragazza di 15 anni scompare nel nulla quasi un mese fa. La madre molto preoccupata si rivolge anche a Chi l’ha visto.

Durante la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, il 25 maggio, Telefono Azzurro ha lanciato un appello affinchè si sensibilizzi l’opinione pubblica sul grave problema dei bambini ed adolescenti che scompaiono nel nulla. In Italia nel 2019 le denunce di scomparsa di minori sono state 8.331, di cui 5.376 stranieri e 2.955 italiani, dei numeri altissimi. A volte i minori si allontanano di propria iniziativa per poi essere rintracciati in poco tempo, altre volte sono vittime di tratta o sfruttamento. Per ritrovarli serve tantissima collaborazione tra diverse forze dell’ordine, spesso sono portati all’estero e per questo occorre una collaborazione a livello nazionale. Succede che i minori scomparsi vengano ritrovati dalle forze dell’ordine, è il caso della 15enne scomparsa da Palermo a metà giugno 2020.

Ragazza di 15 anni scompare nel nulla: le preoccupazioni della madre

Era il 15 giugno quando una mamma ha denunciato l’allontanamento della figlia dall’abitazione nella quale viveva con la sua famiglia al centro di Palermo. La 15 enne, Zina, al momento della scomparsa indossava un completino verde militare ed aveva preso da casa uno zainetto con alcuni documenti personali. La mamma era disperata, l’ha chiamata al telefono e certa dovunque e si è rivolta anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” per lanciare un appello: “Voglio che mia figlia torni a casa, sono molto preoccupata“. Giorni d’angoscia e di paure per la donna che ha raccontato cosa era successo quel giorno e la sua ipotesi di dove potesse essere la figlia: “È sparita mentre io mi trovavo da mio fratello. L’ho cercata ovunque, ma lei ha spento il telefono e da allora non sono più riuscita a parlarle. Non credo sia in buone mani, ho saputo che la persona con cui si troverebbe è poco raccomandabile e forse, proprio dopo avere intuito che avevo scoperto tutto, Zina ha avuto paura“.

Dopo quasi un mese, è arrivata la notizia tanto attesa, Zina è stata trovata sempre in Sicilia, ma ad Agrigento. La giovane si trovava nei pressi del centro immigrati “La mano di Francesco”.

All’inzio si pensava che fosse fuori Regione anche per una segnalazione che era arrivata alla mamma: “Dopo la diffusione della sua fotografia mia figlia è stata avvistata in Emilia Romagna. Sul lungomare di Rimini per la precisione, hanno detto che era insieme ad un uomo, proprio come sospettavo”.

Ancora non sono note le cause dell’allontamento, se sia stato volontario o meno. Adesso le Forze dell’ordine continueranno ad indagare per chiare la vicenda.

