Coronavirus in Italia: contagi ancora in calo, decessi in crescita, i dati aggiornati al 14 luglio

Oggi si registra un ulteriore calo di contagi da Coronavirus in Italia, mentre i decessi purtroppo continuano a risalire, sebbene di poche unità. Dalle regioni arrivano i dati aggiornati al 14 luglio che segnalano solo 114 nuovi casi di Covid-19 oggi, in ulteriore calo dai 169 di ieri e ai 234 dell’altro ieri. L’incremento percentuale giornaliero scende a +0,05% dal +0,07% di ieri. I contagi complessivi in Italia dall’inizio dell’epidemia raggiungono i 243.344 casi totali.

Il numero più elevato di nuovi contagi giornalieri si registra sempre in Lombardia, oggi con 30 nuovi casi.

Buone notizie sul fronte dei contagi da Covid-19 in Italia, oggi la Protezione Civile comunica un nuovo deciso calo dei contagi e un ulteriore calo dei malati, che scendono sotto le 13 mila unità in tutta Italia. Purtroppo, anche se di poco, sale ancora il numero dei morti.

I malati o attualmente positivi al virus in Italia scendono oggi di 238 casi, un calo decisamente più consistente rispetto ai meno 22 di ieri, e che porta il numero complessivo delle persone con un’infezione in corso a 12.919 in tutta Italia. Oggi crescono anche i guariti, che sono 335 rispetto ai 178 di ieri, per un numero complessivo di 195.441 persone guarite dall’inizio dell’epidemia.

Purtroppo, oggi salgono ancora i decessi, che dai 13 di ieri passano a 17 nelle ultime 24 ore. Non i numeri di qualche mese fa, ma comunque ancora elevati per essere nella coda dell’epidemia. Il numero complessivo dei decessi per Covid-19 in Italia sale a 34.984 casi, ancora sotto i 35 mila.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a martedì 14 luglio 2020

12.919 attualmente positivi al Covid-19 : -238 dal 13 luglio (ieri erano diminuiti di 22 casi, domenica di 124 casi, sabato 11 luglio di 125 casi, venerdì di 31 casi, giovedì di 136 casi, mercoledì di 647 casi, martedì 7 luglio di 467 casi, lunedì 6 invece erano aumentati di 67 casi, domenica 5 luglio di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi);



: (ieri erano diminuiti di 22 casi, domenica di 124 casi, sabato 11 luglio di 125 casi, venerdì di 31 casi, giovedì di 136 casi, mercoledì di 647 casi, martedì 7 luglio di 467 casi, lunedì 6 invece erano aumentati di 67 casi, domenica 5 luglio di 21 casi, sabato 4 luglio erano diminuiti di 263 casi, venerdì erano diminuiti di 176 casi, giovedì di 195, mercoledì 1° luglio di 308 casi); 195.441 i guariti : pari a +335 da ieri ;

: pari a ; 34.984 i morti: pari a +17



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 243.244 casi totali, dai 243.230 di ieri.

Tra i 12.919 positivi al Coronavirus alla data del 14 luglio:

12.082 si trovano in isolamento domiciliare ( -242 in un giorno )



si trovano ( ) 777 sono ricoverati con sintomi ( +9 pazienti in un giorno )



sono ( ) 60 sono in terapia intensiva (ieri erano 65, -5 in un giorno).

Continuano a diminuire i positivi al virus in isolamento a casa, oggi scendono di ben 242 unità dalle appena 11 di ieri. Riguardo ai ricoveri ospedalieri, oggi si registra in contro tendenza un aumento nei reparti ordinari degli ospedali italiani, con 9 pazienti in più. Diminuiscono, invece, i pazienti in terapia intensiva, con 5 ricoveri in meno da ieri, che portano il numero complessivo a 60 in tutta Italia.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale (dashboard) al 14 luglio 2020.

Con 30 nuovi contagi la Lombardia guida sempre la classifica delle regioni. Seguono: il Veneto con 19 casi, il Lazio con nuovi 18, la Sicilia con 15 casi, l’Emilia Romagna con 13, la Liguria con 6 e la Toscana con 4. Altre regioni hanno 3 contagi, come Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Marche e Provincia Autonoma di Bolzano e Sardegna 1. Sono invece a zero contagi oggi: Provincia Autonoma di Trento, Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

