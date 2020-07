Naya Rivera morta per salvare il figlio: la polizia dopo il ritrovamento del corpo | FOTO

Naya Rivera è morta per salvare il figlio il figlio di soli 4 anni. La disperazione dei familiari e degli amici che sono giunti sul lago per renderle omaggio.

E’ il 9 luglio, quando di Naya Rivera, l’attrice del famoso telefilm Glee, non si hanno più notizie. L’attrice 33enne era in gita in barca sul lago Piru, in California, con lei anche il figlio. Purtroppo, dopo pochi giorni il terribile ritrovamento del corpo dell’attrice scomparsa. Durante una conferenza stampa, lo sceriffo che ha seguito le indagini ha raccontato quello che molto probabilmente è successo.

LEGGI ANCHE —> MAMMA RIMANE SFIGURATA PER SALVARE LA FIGLIA DALLA GRANDINE (FOTO)

Naya Rivera: il suo sacrificio per salvare il figlio

Bill Ayub, lo sceriffo della contea di Ventura, dove si trova il lago Piru, ha spiegato durante una conferenza stampa, che il corpo ritrovato fosse quello dell’attrice star della serie tv Glee, Naya Rivera. Quel terribile giorno, il 9 luglio, l’attrice era in gita in barca con il figlio di 4 anni che per fortuna è stato ritrovato sano e salvo a bordo dell’imbarcazione.

Lo sceriffo ha spiegato come sono andati i fatti e che l’attrice ha sacrificato la sua vita per salvare quella dell’amato figlio: “Lui e Naya hanno nuotato insieme nel lago. Il bambino ha raccontato che Naya lo ha aiutato a risalire sulla barca. Ha detto agli investigatori di essersi voltato e di averla vista sparire sotto la superficie dell’acqua“. Ha poi aggiunto: “Riteniamo abbia dato fondo a tutte le sue forze per spingere il figlio sulla barca, ma non ha avuto forza per salvare se stessa“. Il corpo, ha detto Ayub, è stato ritrovato in superficie del lago. Nel lago ci sono correnti molto forti che si creano all’improvviso ed il bambino aveva il giubbotto di salvataggio, mentre Naya no.

LEGGI ANCHE —> UNA MAMMA DI 5 FIGLI SI E’ SACRIFICATA PER SALVARE I SUOI BAMBINI

Subito dopo la notizia del ritrovamento di un corpo, il cast di Glee si è riunito sulle sponde del lago, per rendere omaggio alla collega, ma soprattutto all’amica. Una suggestiva immagine è quella che è stata scattata dai tantissimi fotografi presenti. Gli amici si tengono per mano e con il capo chino rivolto verso il lago.

L’attrice Jane Lynch, che nella serie Glee interpretava Sue Sylvester ha dato l’ultimo saluto a Naya Rivera su Twitter: “Riposa dolcemente, Naya. Che forza che eri. Amore e pace alla tua famiglia“.

Tantissima anche la disperazione della mamma di Naya Rivera, Yolanda che appena appresa la notizia della scomparsa della figlia si è subito recata sul lago.

LEGGI ANCHE —> TRAGEDIA SFIORATA IN METROPOLITANA: MADRE SALVA IL FIGLIO CADUTO CON PASSEGGINO SUI BINARI (FOTO E VIDEO)

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa tragedia? Cosa ne pensate?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.