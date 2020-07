Pedofilo arrestato, padre “insospettabile” : uno dei 10 più ricercati al mondo

Arrestato un pedofilo, cittadino francese di 40 anni, uno dei 10 obiettivi più ricercati al mondo.

E’ un cittadino francese di 40 anni, accusato di aver permesso a “migliaia di utenti nel mondo di aver accesso a fotografie o video a carattere pedopornografico“.

Pedofilo ricercato in tutto il mondo è stato arrestato: chi è

Si tratta di un cittadino francese di 40 anni che è stato arrestato nella Gironda, in Francia, lo scorso 7 luglio. A comunicarlo il procuratore della Repubblica di Bordeaux. Secondo il procuratore Frédérique Porterie, l’uomo ha svolto anche “un ruolo attivo nella produzione di fotografie e video a carattere pedopornografico ” Il blitz in Francia è arrivata qualche settimana dopo che in Germania è stata scoperta una rete di 30.000 pedofili.

Il sospetto ha ammesso il suo coinvolgimento ed ora è indagato su vari capi di accusa ed è in detenzione provvisoria. Ad arrestarlo è stata la polizia giudiziaria francese che lotta contro le reti pedopornografiche internazionali sul darknet e più precisamente il suo ufficio centrale per la Repressione delle Violenze sulle persone (Ocrvp), in collaborazione con l’Europol. In Europa pare che sia entrata nel vivo la lotta alla pedofilia da parte di tutte le nazioni.

L’uomo era sui radar dei servizi di pedofilia dal 2014, al punto da essere ” diventato uno dei dieci obiettivi globali prioritari “ stando al procuratore Frédérique Porterie. È sospettato di aver amministrato piattaforme di pornografia infantile accessibili a “migliaia di persone” in tutto il mondo, su Darknet, la parte nascosta della rete. Secondo una fonte, come si legge sul giornale Le Figaro si tratta di un quarantenne ” inserito “, una persona “tipica”, un padre che viveva a Frontenac, vicino Bordeaux con la moglie, il figlio e le sue due figlie di 4 e 8 anni. Come ha riferito la fonte l’uomo lavora in “ tre o quattro comuni vicini , è impegnato nelle sue attività parallele sotto il suo tetto il più delle volte, di notte, per non destare i sospetti di sua moglie “ . Anche se agiva da solo interagiva con altri utenti.

Secondo un’altra fonte vicina al fascicolo, si legge su Le Figaro, questo padre è anche incriminato per stupro delle sue due giovani figlie come si è visto dai filmati che ha prodotto.

“Dalla sua custodia della polizia e poi davanti al giudice istruttore, ha voluto collaborare con il sistema giudiziario e scusarsi per quello che aveva fatto… non è qualcuno che è in negazione ” ha detto il suo avvocato che poi ha aggiunto “Si sentiva preso in una marcia con l’impossibilità di lasciarla…per anni, gli sarebbe piaciuto fermarsi. Questo arresto quasi salvifico gli permetterà…forse di trovare le ragioni che lo hanno spinto a farlo “

Care unimamme cosa ne pensate di questi arresti strabilianti? Noi speriamo che lui sia solo il primo!

