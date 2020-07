Università italiane, le classifiche delle migliori secondo il Censis. Cosa bisogna sapere.

Puntuale come ogni anno, il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) ha pubblicato l’elenco delle migliori università italiane, suddivise in diverse classifiche a seconda delle dimensioni. In ciascun gruppo le università vengono valutate in base a diversi indicatori: le strutture che offrono, i servizi erogati agli studenti, le borse di studio, al livello di internazionalizzazione, la comunicazione 2.0, i servizi digitali e le opportunità di occupazione che hanno i loro laureati. Ecco quali sono le università migliori d’Italia.

LEGGI ANCHE –> BAMBINO AUTISTICO DI 6 ANNI VA ALL’UNIVERSITÀ: UN PICCOLO GENIO | VIDEO | FOTO

Università italiane, le migliori secondo il Censis

È uscita la Classifica Censis delle Università italiane 2020/2021, giunta quest’anno alla ventesima edizione. Anche se è più corretto parlare di classifiche, poiché gli atenei sono raggruppati in categorie omogenee a seconda delle loro dimensioni e viene fatta anche una distinzione tra atenei statali e non statali. Con queste classifiche il Censis propone una analisi dettagliata del sistema universitario italiano e uno strumento utile agli studenti, per orientarli nella scelta dell’università migliore.

Il Censis propone anche le classifiche della didattica delle lauree triennali, delle magistrali a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali (rispettivamente raggruppate in 15, 7 e 14 gruppi disciplinari) . In tutto, sono 64 le classifiche stilate.

Atenei statali

Le classifiche degli atenei statali sono suddivise in: mega, grandi, medi, piccoli e politecnici.

I mega atenei statali sono quelli che hanno con oltre 40.000 iscritti. La classifica dei migliori, con il punteggio complessivo (somma dei punteggi nei singoli indicatori):

Bologna: 91,5 Padova: 88,5 Firenze: 86,2 Roma La Sapienza: 85,7 Pisa: 84,7 Milano: 83,3 Torino: 81,8 Bari: 79,0 Catania: 75,5 Napoli Federico II: 72,7

Le prime quattro posizioni di questa classifica rimangono stabili dallo scorso anno.

I grandi atenei statali sono quelli che hanno dai 20.000 ai 40.000 iscritti. I migliori:

Perugia: 92,7 Pavia: 90,3 Parma: 90,0 Calabria: 89,5 Cagliari: 88,5 Milano Bicocca: 87,7 Modena Reggio Emilia: 87,5 Salerno: 87,3 Roma Tor Vergata: 86,2 Genova: 85,5 Verona: 84,5 Palermo: 84,2 Ferrara: 82,2 Roma Tre: 81,2 Chieti e Pescara: 78,2 Campania Vanvitelli: 78,0 Messina: 75,5

L’Università di Perugia mantiene il suo primato tra le grandi università italiane, mentre sale Pavia che passa dal quarto posto dello scorso anno al secondo di quest’anno.

LEGGI ANCHE –> UN MILIARDARIO PAGA I DEBITI UNIVERSITARI A 400 STUDENTI – FOTO

I medi atenei statali sono quelli che hanno dai 10.000 ai 20.000 iscritti. La classifica dei migliori:

Trento: 98,7 Sassari: 96,0 Siena: 94,8 Trieste: 93,3 Marche: 91,8 Udine: 90,8 Brescia: 89,0 e Venezia Ca’ Foscari: 89,0 Macerata: 88,8 Salento: 88,7 Piemonte Orientale: 85,2 Bergamo: 84,7 Urbino Carlo Bo: 83,7 L’Aquila: 79,0 Catanzaro: 77,7 Napoli Parthenope: 77,0 Napoli Orientale: 73,7

L’Università di Trento si conferma la migliore tra le università medie italiane. L’Università di Sassari sale in seconda posizione dalla quarta dello scorso anno. Mentre quella di Siena retrocede dalla seconda alla terza posizione.

I piccoli atenei statali hanno fino a 10.000 iscritti. I migliori:

Camerino: 93,5 Reggio Calabria: 83,8 Foggia: 83,7 Teramo: 82,3 Insubria: 81,0 Cassino: 80,8 Basilicata: 79,5 Tuscia: 78,2 Sannio: 76,0 Molise: 75,8

Conferma anche quest’anno la prima posizione tra i piccoli atenei l’Università di Camerino. Compie un vero e proprio balzo, invece l’Università Mediterranea di Reggio Calabria che scala quattro posizioni arrivando seconda. L’Università di Foggia, invece, scende dalla seconda alla terza posizione.

La classifica dei migliori politecnici statali in Italia:

Milano: 94,3 Venezia Iuav: 91,2 Torino: 89,5 Bari: 83,0

Tra i migliori politecnici italiani si conferma il Politecnico di Milano. Sale al secondo posto quello di Venezia Iuav, mentre il Politecnico di Torino retrocede al terzo. Infine, chiude la classifica quello di Bari.

Atenei non statali

Anche le classifiche degli atenei statali sono suddivise in base alle loro dimensioni, in: grandi, medi e piccoli.

Grandi atenei (oltre 10.000 iscritti):

Milano Bocconi: 98,2 Milano Cattolica: 81,8

Conquista la prima posizione quest’anno l’Università Bocconi di Milano.

Medi atenei (da 5.000 a 10.000 iscritti):

Roma LUISS: 94,6 Roma LUMSA: 89,2 Milano IULM: 82,0 Enna – KORE: 74,8 Napoli Benincasa: 72,2

Quest’anno il primo posto va alla LUISS di Roma, mentre lo IULM conferma il terzo posto.

Piccoli atenei (fino a 5.000 iscritti):

Bolzano: 101,4 Roma Europea: 90,6 LIUC Cattaneo: 90,0 Roma Biomedico: 83,4 Roma UNINT: 83,2 Aosta: 81,0 Milano San Raffaele: 80,8 Roma Link Campus: 80,6 LUM J. Monnet: 70,6

In prima posizione si conferma la Libera Università di Bolzano, mentre in seconda posizione sale l’Università di Roma Europea, che supera la Liuc-Università Cattaneo.

Per ulteriori informazioni: www.censis.it/formazione/la-classifica-censis-delle-università-italiane-edizione-20202021

LEGGI ANCHE –> TRE UNIVERSITÀ ITALIANE NELLE TOP TEN MONDIALI DEL 2019

Che ne pensate unimamme?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.