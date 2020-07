Nel suo primo comizio da candidato alle elezioni USA, Kanye West lancia diverse proposte shock che riguardano le famiglie.

Il marito di Kim Kardashian ha deciso, a sorpresa, di lanciare la sua campagna elettorale per la presidenza della Casa Bianca.

Il rapper Kanye West ha deciso che vuole provare ad essere il prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America, dopo Donald Trump. In molti non lo hanno preso sul serio pensando la sua fosse solo una trovata pubblicità, ma si sa in “America tutto è possibile”.

LEGGI ANCHE: KYLIE FENNER, SORELLA DI KIM KARDASHIAN, NASCONDE LA GRAVIDANZA E PRESENTA SUA FIGLIA AL MONDO

Kanye e Kim sono genitori di 4 figli: North “Nori”, nata il 15 giugno 2013, Saint, nato il 5 dicembre 2015 e Chicago e Psalm, entrambi avuti tramite madre surrogata e nati rispettivamente il 15 gennaio 2018 e il 10 maggio 2019.

Kanye West: il comizio shock del marito di Kim Kardashian

Kanye West ha già iniziato la sua campagna elettorale tenendo il suo primo comizio a Charleston, in South Carolina. Qui ha comunicato su quali principi e linee si baserà la sua campagna elettorale. Il rapper ha proposto vari punti, molti dei quali riguardano le famiglie. La prima proposta che ha lanciato è di dare un milione di dollari a chiunque abbia un bambino:

“Il massimo sarebbe che tutti coloro che mettono al mondo un bambino ottenessero un milione di dollari o qualcosa del genere”.

LEGGI ANCHE: I FIGLI DELLE SORELLE KARDASHIAN SONO GIA’ BABY IMPRENDITORI – FOTO

Ha poi parlato anche del tema dell’aborto raccontando che anche dei suoi genitori avevano pensato all’interruzione della gravidanza e di un’esperienza personale:

“Non ci sarebbe stato Kanye West, perché mio padre era troppo impegnato. Io ho quasi ucciso mia figlia… magari mia moglie divorzierà dopo questo discorso… Lei ha dato alla luce North anche quando io non volevo”.

Aggiungendo che l’aborto dovrebbe essere “legale, ma con riserva perchè si tratta sempre di uccidere bambini”.

LEGGI ANCHE: KIM KARDASHIAN ANNUNCIA LA NASCITA DEL QUARTO FIGLIO

West, 43 anni, durante il comizio ha invitato alcune giovani donne del pubblico a parlare sul palco di questioni che le riguardavano, come la disuguaglianza nell’istruzione e la brutalità della polizia. Durante il comizio West ha anche promesso che, se sarà eletto, la marijuana sarà legale e gratuita.

Voi unimamme cosa ne pensate dell’idee del rapper? Cosa fareste con un milione di dollari?