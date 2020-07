Elena Santarelli | Festa in grande per il figlio Giacomo |FOTO

Elena Santarelli ha organizzato una bellissima festa per l’undicesimo compleanno del figlio. Tanti amici per festeggiare Giacomo.

La conduttrice televisiva Elena Santarelli, 38 anni, ha festeggiato in grande stile il compleanno di suo figlio Giacomo. Una festa all’aperto per gli 11 anni del primogenito della Santarelli e di Bernardo Corradi. C’era proprio di tutto per divertirsi da un maxi schermo, a materassini gonfiabili e anche tende per far dormire gli amici Giacomo. La coppia ha anche un’altra figlia, Greta Lucia, nata nel 2016.

Elena Santarelli e la festa al figlio: “Auguri Jack!”

Il figlio maggiore della Santarelli, Giacomo ha compito 11 anni, un anno fa è riuscito a sconfiggere il cancro e la mamma ha poi raccontato delle difficoltà che hanno dovuto superare per le gravi condizioni del piccolo. Adesso che tutto è passato cosa c’è di più bello che festeggiare con la famiglia e gli amici più cari. La festa è stata organizzata all’aria aperta ricreando un vero accompagnamento, ma in chiave moderna.

La showgirl e suo marito, Bernardo Corradi, gli hanno organizzato un compleanno che sicuramente ricorderà per molto tempo. Prima di tutto una bella partita di pallone con gli amici che indossano tutti delle magliette con il numero 11, ma ognuno con il proprio nome. Finita la partita ecco che è pronto un film da proiettare sul maxi schermo con copertina e la cena che piace ai ragazzini e poi le tende per trascorrere tutti insieme la notte. Tutto è stato pensato nei minimi dettagli dalle lampade a forma di cactus ai marshmallow alle box per fare cena e merenda personali.

E’ stata la Santarelli ha pubblicare le foto della festa sul suo profilo Instagram: “Auguri Jack!”. Non è stata prevista una vera e propria torta, ma una montagna di bomboloni alla crema che avrà sicuramente fatto felici i bambini presenti.

Voi unimamme cosa ne pensate della festa ce la Santarelli ha organizzato? Noi facciamo tanti auguri al festeggiato!