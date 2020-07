Porno e adolescenti: le idee sbagliate con cui crescono

Il porno non può sostituire un’educazione sessuale e mette idee sbagliate in testa agli adolescenti riguardo al sesso.

Gli adolescenti di questa generazione hanno ricevuto un’educazione sessuale in famiglia e a scuola molto carente se non del tutto assente e cercano con il porno di colmare queste lacune facendosi molte idee sbagliate sul sesso.

In Nuova Zelanda la premier Jacinta Ardern, molto apprezzata per il suo impegno su tematiche spesso abbandonate come il sesso, ha fortemente voluto la campagna Keep it real in occasione della quale è stato girato un video per sensibilizzare i genitori all’importanza sul ricevere un educazione sessuale.

Nel video una coppia di attori hard si presenta completamente nuda a trovare la mamma di un adolescente che guarda online i loro video porno “Salve, suo figlio Matt ci sta guardando su internet. Siamo attori di film per adulti, ma lui è ancora un ragazzino e forse non ha ben chiara la differenza tra porno online e relazioni reali”

Anche in Italia il tema del sesso purtroppo non è affrontato apertamente come un qualsiasi altro aspetto della vita, e trova nel porno la sua massima espressione, secondo Daniel Giunti, sessuologo e coideatore della pagina Instagram da circa 326.000 follower @Sessuologia. Secondo Giunti non si tratta di demonizzare questo intrattenimento perchè se a fruire questo intrattenimento sono gli adulti non c’è nessun problema. Ma se sono ragazzi con scarsa o nulla esperienza si rischia che prendano per oro colato quello che vedono e che mettano aspettative sbagliate nei loro rapporti sessuali e sentimentali, aspettative che poi vengono deluse e che creano senso di inadeguatezza e convinzione di non essere all’altezza.

Giunti ha ideato questa pagina Instagram per parlare di sesso ai giovani con un linguaggio e delle grafiche moderne e prive di giudizio, secondo lui, si legge su vanityfair “Ogni giorno sono tante le domande che ci arrivano, molte delle quali riguardano proprio la pornografia“

Le principali idee distorte sul sesso degli adolescenti che guardano il porno

Sessismo: il target è l’uomo etero e con questa scusa vengono propinati video maschilisti e diseducativi per un pubblico troppo giovane. “Nei film etero, che ancora oggi sono la maggior parte, non si discute e non si negozia il consenso. La funzione della donna è solo quella di sottostare a qualunque volere maschile, imposto anche con violenza. Nonostante lo scopo di queste pellicole non sia certo educativo, vista l’età sempre più bassa delle prime visioni bisognerebbe tenere conto anche di queste dinamiche, altrimenti il rischio è di innescare la nascita di relazioni basate sullo stesso sbilanciamento di forze e di convincere le nuove generazioni di uomini che a loro tutto sia concesso“ Inclusività: in queste pellicole appaiono solo fisici perfetti e standardizzati, fisici palestrati, oleati, nessun chilo in eccesso e per non parlare della dimensione del pene “La lunghezza media è ben inferiore a quella esibita a favore di telecamera e tale differenza fa credere a molti di essere poco dotati e quindi di non poter soddisfare nessuno. Nemmeno le femmine sono immuni alla frustrazione da bellezza estrema visto che devono confrontarsi con seni impeccabili e genitali tutti uguali e perfettamente depilati“ Performance: nei film porno non esistono i preliminari e l’uomo ha delle erezioni istantanee che durano fino alla fine. “La realtà però è molto diversa e non è affatto raro che nell’arco di un intero rapporto, per diversi motivi l’eccitazione subisca flessioni. Anche in questo caso se un ragazzino non si sente pronto alla performance fin dal primo secondo e senza alcuna stimolazione extra crede di avere qualcosa che non va“. E la stessa cosa vale per la durata del rapporto che nella realtà dura 5-6 minuti mentre nei film si ha l’illusione che duri per ore. Urla continue e posizioni estreme: Sul set per riuscire ad inquadrare al meglio la scena di sesso, spesso gli attori devono assumere posizioni estreme ma nella vita reale raramente si fanno acrobazie per fare sesso soprattutto se si è inesperti. Nei porno gli attori gridano continuamente di piacere ma come dice Daniel Giunti “Gemiti ed espressioni forti possono benissimo esserci anche in un rapporto vero ma non sono la regola. Ognuno esterna il piacere a modo proprio ma molti ci scrivono in preda alla confusione perché si aspettano che il o la partner siano rumorosi e quando non succede si convincono di non essere bravi, oppure si sentono in colpa perché non urlando temono che l’altra persona si offenda” Dubbi sull’orgasmo: In questi film tutti raggiungono l’orgasmo anche più volte consecutive con estrema facilità. Questa facilità non corrisponde alla realtà che soprattutto durante la pubertà non porta risultati immediati. Nella realtà ci sono dei tempi fisiologici di cui i film non parlano e che quindi i ragazzi ignorano. Inoltre l’orgasmo viene confuso con lo squirting, che coinvolge poche donne ma che nei filmini hard viene sempre propinato. Sicurezza: questo è l’aspetto più allarmante: non vengono mai usati preservativi. Questo fa passare l’idea molto pericolosa che possiamo fare quello che vogliamo senza correre rischi.. Sono tante le informazioni che passano all’adolescente totalmente errate con il rischio che le includa nella sua vita privata, creando relazioni sbagliate.

Per cambiare le cose, secondo Daniel Giunti creare canali social dove i professionisti danno informazioni corrette è una cosa ottima “ma sarebbe necessario che l’educazione sessuale fosse presente nei programmi scolastici e che i genitori mettessero da parte la vergogna e parlassero apertamente con i figli anche di questi argomento“.

Care unimamme cosa ne pensate dei consigli del dottor Giunti di parlare apertamente ai vostri figli del sesso?

