Quando un cane arriva in famiglia, affinche si senta accolto e rispettato ci sono delle regole da insegnare e da far rispettare ai propri figli.

Quando si hanno dei bambini in casa, per accogliere un cane è opportuno prepararli adeguatamente all’incontro con il loro futuro amico a 4 zampe e nuovo membro della famiglia. Affinche si senta accolto e rispettato ci sono delle regole da insegnare e da far rispettare ai propri figli.

Le regole da far rispettare ai propri figli

Se nostro figlio è molto piccolo conviene insegnargli ad accarezzare i peluche prima che incontri il cane. Bisogna scegliere bene la razza, è opportuno che sia un cane adatto a crescere con dei bambini. E’ importante che si adatti bene alla casa e che si senta accolto dalla sua nuova famiglia e che con vostro figlio abbia un avvicinamento graduale. Il bambino deve imparare a:

rispettare il cane e il suo territorio

non fargli dispetti

non trattarlo come un peluche con effusioni eccessive che il cane può non capire e fraintendere visto i movimenti bruschi dei bambini e reagire in modo aggressivo.

per rapportarsi in modo corretto con il cane bisogna stare tranquilli e non accarezzarli sopra la testa, si possono accarezzare invece sotto il muso ma senza movimenti bruschi

non deve urlare, a tutti gli animali da fastidio e non guardarli fisso negli occhi.

se il cane è nervoso meglio che il bambino si accucci e resti immobile. queste regole lo aiuteranno anche quando avrà a che fare con altri cani sconosciuti.

il cane non va disturbato quando mangia e quando dorme, potrebbe avere reazioni aggressive.

Quando il cane e vostro figlio si incontreranno le prime volte sarà opportuno:

che ci sia un adulto a visionare la situazione e ad evitare che il bambino si comporti male e di conseguenza anche il cane.

dare al bambino un bocconcino di carne che darà al cane, in questo modo il cane si porrà in modo positivo verso di lui

se il bambino è abbastanza grande, potrebbe imparare ad impartire dei semplici ordini al cane: come ad esempio farlo sedere prima di dargli il bocconcino. Questo servirà al cane per capire che il bambino ha una posizione gerarchica superiore e deve obbedirgli senza prevaricarlo

Se in casa arriva un cucciolo bisogna aspettarsi alcuni comportamenti:

sono molto attivi e giocano usando sia denti che zampe

esplorano il mondo attraverso la bocca

rubano oggetti anche ai bambini

non hanno ancora il controllo del morso

Occorre nel caso di un cucciolo la costante supervisione di un adulto: i bambini tendono ad interagire in modo sbagliato con i cuccioli, eccitandoli. Nel caso il bimbo facesse male al cucciolo questi, spaventato può graffiarlo o morderlo e il bimbo potrebbe sviluppare una paura per il cane.

