Una ragazza di 14 anni è stata operata al cervello da sveglia. L’incredibile intervento è avvenuto presso l’ospedale di Ancona.

di recente in Italia, si è svolta un'operazione molto delicata che viene svolta raramente in ambito pediatrico.

Ragazzina operata: un intervento raro

Presso l’ospedale Salesi di Ancona si è svolta un’operazione che viene svolta raramente in ambito pediatrico. Si tratta inoltre di una delle prime svolte in Italia. L’intervento si è svolto il 27 luglio, è durato 5 ore ed è perfettamente riuscito.

La paziente era una ragazzina di 14 anni che ha dovuto affrontare un difficole intervento al cervello rimanendo sveglia. Forse, anche per questo, la madre l’ha affiancata durante l’operazione per farle da sostegno psicologico. Alla ragazzina è stata asportata una zona interessata da una lesione che causava crisi epilettiche.

L’intervento è stato condotto da Roberto Trignani (responsabile delle Neurochirurgia) con Stefano Vecchioni e Michele Luzi; il responsabile Alessandro Simonini (direttore della Rianimazione del Salesi), due psicologhe (Silvia Bonifazi e Claudia Passamonti). Queste persone hanno lavorato in sinergia per preparare la giovanissima paziente e la mamma. I medici hanno lavorato anche durante la fase intra – operatoria avvelendosi dell’uso di tecnologie avanzate per definire al meglio l’area interessata e sorvegliare le funzioni neurologiche durante l’intervento.

Come accennato la paziente aveva crisi epilettiche causate da una lesione molto piccola, la lesione era situata nella parte destra del cervello che governa molte funzioni della parte sinistra del corpo, come il viso e la mano, vicine a un’altra che controlla, invece, la motilità. La ragazzina, quando aveva le crisi avvertiva sintomi come formicolio alla lingua, salivazione, problemi di linguaggio. L’operazione è andata a buon fine e ora la paziente è ricoverata in neuropsichiatria infantile. Sempre restando in tema di operazioni incredibili tempo fa una bimba con un tumore grande come una mela era stata salvata da un’operazione miracolosa.

Sempre restando in tema di operazioni incredibili tempo fa una bimba con un tumore grande come una mela era stata salvata da un'operazione miracolosa.

