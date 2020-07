Il 30 Luglio è la giornata mondiale dell’amicizia: un valore importantissimo da trasmettere ai nostri bambini, anche per la comunità

Dal 2011 L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito la Giornata Mondiale dell’Amicizia, che si celebra il 30 Luglio, riconoscendo il valore fondamentale dell’amicizia anche nell’ottica di un rapporto di condivisione tra i popoli.

La giornata mondiale dell’amicizia: un valore da trasmettere ai bambini

L’amicizia è il primo rapporto che creiamo con una persona fuori dalla nostra cerchia familiare. Ecco perché fin da bambini l’amicizia risulta fondamentale sia per le nostre relazioni sociali che per il nostro sviluppo come esseri umani.

Gli psicologi definiscono l’amicizia come una relazione “orizzontale”, in quanto avviene tra pari. Va dunque incoraggiata a qualsiasi età e promossa la curiosità del bambino

Per i bambini questo significa rapportarsi per la prima volta con un altro bambino che non sia parte della famiglia e, attraverso il confronto, sperimentare un rapporto nuovo e diverso.

Il litigio per esempio insegnerà l’importanza della negoziazione e del compromesso, per arrivare poi a una riconciliazione.

Ecco perché l’adulto deve trovare una sua collocazione nei rapporti di amicizia tra bambini e ragazzi. Vale la regola di “educarli” all’amicizia, alla esplorazione dei rapporti interpersonali e alla empatia per l’altro, senza però intromettersi nelle dinamiche e nel rapporto tra bambini, anche a costo di qualche piccolo litigio o di piccole sofferenze, che lo aiuteranno a crescere. Nella fase adolescenziale invece l’adulto deve vigilare che i rapporti di amicizia del proprio figlio siano “sani” e stare attento a forme di prevaricazione o soppressione della propria personalità.

Se per gli adulti tutte queste dinamiche sono facilmente individuabili e risolvibili, per i più piccoli questo è un passaggio importantissimo perché gli insegnerà a relazionarsi con la società, a provare senso di appartenenza e inserirsi in un contesto in cui dovranno crearsi un loro spazio.

Questo valore così importante è stato individuato appunto dall’ONU come simbolo di una cooperazione anche tra i popoli, capace di creare un dialogo e una solidarietà tra le comunità e una armonia duratura.

Ecco perché è giusto che l’amicizia venga celebrata con una giornata dedicata e che si trasmetta questo valore a tutti, soprattutto ai bimbi che sono il nostro futuro e il futuro del mondo.

E voi unimamme festeggerete questa giornata insieme alla vostra migliore amica?

