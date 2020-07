Come si può organizzare la cameretta dei bambini in poche mosse? Basta tenere in considerazione alcuni piccoli accorgimenti e il gioco è fatto.

Mettere a posto la cameretta è un grande problema per tutte le mamme. Non solo perché i bambini quando giocano e usano i loro giocattoli non mettono mai a posto, ma anche perché con il tempo si tende ad accumulare vestiti e giochi che ormai da tempo non vengono usati. Come vi avevamo già detto precedentemente, i vecchi giocattoli, in base ad uno studio, non fanno bene alla salute del bambino.

Spesso questi si tengono perché affezionati o per passarli al figlio più piccolo, ma nel caso in cui non rientraste in queste due categorie, allora, è arrivato il momento di organizzare al meglio la cameretta dei vostri bambini.

Inoltre poi tutti i piccoli hanno bisogno di una grande spazio per muoversi e giocare, soprattutto quando iniziano a crescere. Onde evitare che occupino anche altre parti della casa, è consigliabile fornire nella loro cameretta tutto lo spazio possibile, in modo tale che usino quella per i loro giochi solitari e in compagnia.

La camera deve diventare il loro punto di riferimento, senza che tutto ciò che posseggono si sparga per il resto della casa. Certo, è più facile a dirsi che a farsi, ma ci sono una serie di metodi che si possono attuare per evitare che anche le altre stanze divengano la sala giochi dei bambini.

Come organizzare la camera: alcuni metodi infallibili per avere sempre in ordine la stanza dei vostri bambini

Innanzitutto è bene partire dagli armadi. Se vi rendete conto che sono pieni di abiti che non usate più sarebbe meglio fare una cernita e donare, dopo averli lavati accuratamente, quelli che da tempo sono in disuso.

Nel caso in cui, però, abbiate necessità di tenere alcuni vestiti per l’altro bambino che sta arrivando, allora il consiglio è quello di organizzare tutto in delle scatole e catalogarle per età. Così ch,e in base agli anni del piccolo, quegli abiti conservati sono facilmente recuperabili.

Un’altra cosa importantissima che si può fare, quando i bambini crescono, è quella di selezionare insieme a loro i giocattoli che non usano più. È necessario che l’attività si svolga in modo simpatico e divertente per evitare che i bimbi si sentano sottratti dei propri giochi.

Anche qui è consigliato donare i giocattoli in disuso, ma solo dopo averli lavati soprattutto i peluche che più facilmente trattengono batteri e acari.

Inseguito a queste azioni, la cameretta risulterà più vuota e facile da gestire. Ma, come spesso accade, non basta semplicemente dare via abiti e giochi in disuso. Infatti è necessario che i bimbi acquisiscano una certa routine quotidiana del riordino.

Così per fare in modo che siano gli stessi bambini a mettere a posto dopo aver giocato, le prime volte sarebbe bene fargli vedere come si fa ed aiutarli. Magari utilizzando scatole colorate o contenitori trasparenti, i bimbi iniziano a capire dove posizionare le cose e metterle in ordine. Una mamma, infatti, si è adoperata di secchielli colorati per far odinare la camera ai suoi figli.

Se il tutto viene fatto inizialmente in modo divertente e accattivante, i bimbi associeranno a quel momento un sentimento positivo e gioiso e saranno loro stessi a voler mettere a posto tutti i loro giocattoli.

Insomma questi sono solo alcuni metodi semplici e veloci per ordinare la cameretta dei bimbi, ma si può agire anche in altri modi.

E voi Unimamme che metodo avete trovato per tenere in ordine quelle camere degli orrori?

