Bambini, sport e alimentazione: cosa mangiare quando fanno attività fisica

Bambini sport e alimentazione è un connubio che deve essere salutare. Vediamo cosa devono mangiare secondo gli esperti quando fanno attività fisica

Lo sport è importantissimo per i bambini, li aiuta a tenersi in forma, a socializzare e ad imparare le regole della disciplina e del gioco di squadra. Per essere salutare deve però legarsi ad una alimentazione giusta.

Vediamo cosa dicono gli esperti al riguardo

Bambini, sport e alimentazione: cosa mangiare

C’è l’errata concezione che i bimbi che fanno sport possano concedersi una merendina o qualche schifezza in più.

Invece, proprio prima e dopo l’attività fisica, è importante che i genitori siano attenti alla loro alimentazione.

Gli zuccheri e i grassi non aiutano l’organismo dei più piccoli quando fanno sport, anzi sarebbero causa di cali di prestazione in quanto creerebbero dei picchi di insulina e dei cali improvvisi.

Anche le bevande zuccherate sono da eliminare, forniscono una quantità di zuccheri che non serve. Durante una attività fisica normale, i bambini consumano all’incirca 150 kcal, con gli spuntini fatti dopo a base di snack e bevande zuccherate, ne introdurrebbero dalle 300 alle 500.

Ecco perché è importante che i genitori si affidino ai consigli degli esperti o dell’allenatore, per evitare che il proprio figlio abbia problemi di sovrappeso e quindi andare a cancellare completamente i benefici dell’attività fisica.

La loro dieta deve essere sana e variegata durante tutta la settimana, con la giusta dose di proteine, carboidrati e grassi buoni. Quindi evitare gli zuccheri o almeno far sì che per il bambino siano un’eccezione e non una regola.

Attenzione alla idratazione. E’ molto importante in generale per i bambini avere una buona idratazione, si consiglia sempre di dare acqua e non altri succhi o bevande. Durante l’attività fisica si consiglia di farli bere a piccoli sorsi, dopo l’attività fisica si può dare dell’acqua con del limone o dell’arancia premuta e un pizzico di sale, senza ricorrere alle bevande energetiche molto caloriche.

Dei crackers con un frutto o un po’ di pane e marmellata sono l’ideale come merenda, almeno un paio d’ore prima dell’attività fisica. Se l’attività fisica è in un orario di un pasto, si può dare un piccolo panino o un toast come merenda prima e un altro panino più ricco dopo.

Ricordarsi sempre di non appesantirli dopo l’allenamento per evitare che arrivino a pranzo o a cena senza appetito.

Sempre più frequentemente i bambini fanno attività fisica a scuola, durante l’orario scolastico o come attività extra. Si potrebbe importare la tendenza Usa di mettersi d’accordo tra genitori e, a turno, provvedere allo spuntino per tutto il gruppo, con frutta già tagliata o facilmente consumabile come le banane.

C’è un interesse sempre maggiore verso l’alimentazione dei bambini e l’importanza di fargli fare attività fisica per la crescente tendenza all’obesità.

Dunque perché questo connubio di sport e alimentazione sia salutare, bisogna che i genitori siano sensibilizzati alle problematiche e che i bambini consumino cibi salutari anche quando fanno attività fisica.

E voi unimamme cosa ne pensate? Siete attente all’alimentazione dei vostri bimbi anche quando fanno sport?

