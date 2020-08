La mamma di Nadia Toffa: “Mia nipote un dono di mia figlia” | FOTO

La madre di Nadia Toffa ha raccontato un commovente aneddoto che riguarda un dono che le figlia ha fatto a tutta la sua famiglia.

Pochi giorni fa, durante un’importante evento, il Magna Grecia Awards la mamma di Nadia Toffa, ha ritirato un premio per la figlia scomparsa quasi un anno fa. Nadia Toffa era una delle giornaliste del programma televisivo “Le Iene” che purtroppo un tumore al cervello l’ha portata via. Il ricordo della sua forza e del suo coraggio è ancora super vive ed è la mamma, Margherita Rebuffoni, che lo porta avanti.

Durante il ritiro del prestigioso premio, Margherita Rebuffoni ha ricordato la giornalista dicendo che ha mandato alla sua famiglia un ultimo dono. Un dono bellissimo e molto importante per loro.

La mamma di Nadia Toffa: “Mia nipote ha lo stesso sorriso di Nadia, è un dono”

Ormai è quasi un anno che Nadia Toffa si è spenta lasciando un un enorme vuoto nei familiari, negli amici, nei colleghi di lavoro, ma anche nei suoi tantissimi fan che seguivano i suoi servizi di denuncia. Proprio la sua costanza e la sua passione per il giornalismo hanno fatto si che venisse premiata ai Magna Grecia Awards. A ritirare il premio è stata la mamma che, come è accaduto in tante occasioni, si fa portavoce della figlia. Margherita Rebuffoni era molto emozionata: “Non me l’aspettavo che la mia Nadia avesse così tante persone che le volevano bene. Quando tocchi con mano un simile amore vieni sommerso dall’emozione. E poi quell’applauso è stato un modo bellissimo per superare la paura di questi mesi e tornare alla normalità. Lei ci ha insegnato a non demordere mai. Ad affrontare le difficoltà senza paura, niente avviene per caso“.

Durante la premiazione ha rivelato anche un commovente aneddoto che riguarda l’ultima arrivata nella loro famiglia, “un dono”. Si tratta della nipotina della giornalista, la figlia della sorella, che è nata da pochi mesi durante l’emergenza sanitaria, Alba Nadia. La piccola è nata proprio in un momento difficile e di sofferenza, ma è stata il “motore” per andare avanti.

Margherita Rebuffoni ha così dichiarato: “Ha lo stesso sorriso birichino di Nadia, sua mamma Silvia le somiglia molto. Anche se Brescia, la nostra città, è stata violentemente sconvolta dal coronavirus, noi siamo riusciti a vivere con serenità quei momenti. La nipotina, nata in pieno Covid, ci ha tenuti occupati con pappe, cambi e biberon. Le giornate sono volate, è stato un dono, un dono di Nadia“.

La signora Rebuffoni sta portando avanti diversi progetti per ricordare la figlia, oltre ad un libro anche la realizzazione di una canzone scritta dalla figlia: “Una bellissima canzone scritta e incisa da lei: si intitola la donna altalena, ed è un brano sulla vita e sull’amore, in senso lato. Per l’uomo, per la donna, per i bambini e la natura, universale“.

