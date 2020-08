Turista partorisce in spiaggia aiutata dai bagnanti | FOTO

Un evento raro è avvenuto in una spiaggia della Riviera romagnola. Una turista partorisce in spiaggia aiutata dai bagnanti. Ecco cosa è successo.

Mentre era in vacanza con la sua famiglia, una donna ha dato alla luce il bambino che portava in grembo in spiaggia, tra i bagnanti increduli, ma che si sono adoperati a prestarle soccorso. E’ successo in uno dei tantissimi Bagni di Cattolica, un importante centro di turismo balneare della Riviera romagnola.

LEGGI ANCHE: DONNA INCINTA PARTORISCE IN SPIAGGIA DURANTE L’ATTENTATO A NIZZA (FOTO)

Anche se l’evento è molto particolare, non è la prima volta che avviene un parto in circostanze non favorevoli, per esempio c’è stato il caso della donna che ha partorito in elicottero o quella che ha dato alla luce il suo primo figlio sul sagrato di una chiesa.

Partorisce in spiaggia: è il suo settimo figlio

Il parto è avvenuto sabato mattina al Bagno n.5 a Cattolica, una turista austriaca che si stava condendo il sole ed il mare con la famiglia ha avvertito dei dolori e senza dire niente a nessuno si è avviata verso i bagni. Erano le 18:00 quando i gestori del Bagno ed i passanti hanno sentito le urla della donna che si è accorta che stava per partorire.

LEGGI ANCHE: MAMMA PARTORISCE IN MARE: IL FIGLIO E’ UN PICCOLO “MIRACOLO”- FOTO

Immediatamente le persone presenti si sono rese disponibili per aiutarla mentre dall’altoparlante i bagnini chiedevano se tra i presenti c’era un medico. In un attimo è arrivata un’infermiera che si trovava in spiaggia ed il suo intervento è stato provvidenziale per aiutare la donna, che era molto spaventata e con un’emorragia in corso, a far nascere il piccolo. L’ambulanza, anche se è arrivata in poco tempo, è giunta quando il piccolo era appena nato.

LEGGI ANCHE: “ACCADE 4 O 5 VOLTE L’ANNO”: MAMMA NON FA IN TEMPO AD ARRIVARE IN OSPEDALE PER PARTORIRE

Mamma e figlio sono stati portati entrambi ospedale, le condizioni della madre sono buone, mentre il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rimini, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ai quotidiani locali i presenti ed i bagnini hanno raccontato di aver pensato il peggio nei momenti successivi al parto: “Sembrava morto“, ma poi ha emesso il suo primo vagito, tranquillizzando tutti.

Per la donna, 45 anni, è sicuramente il suo primo parto in spiaggia, ma non il primo figlio. Prima della nascita dell’ultimo arrivato era già mamma di sei figli, una bella famiglia numerosa.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo parto eccezionale? Voi cosa avreste fatto?