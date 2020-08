Il sesso dopo i figli: analisi e consigli

Quando nascono i figli l’intimita nella coppia diventa un miraggio. Analisi e consigli per il sesso dopo la nascita dei figli.

Una volta arrivato un figlio sparisce in una coppia la vita sessuale. Purtroppo è un’argomento di cui si parla molto poco, forse per non estinguere la nostra specie. E’ però molto importante parlarne, solo in questo modo i neogenitori potranno prendere atto di cosa gli stia capitando e porre insieme un rimedio.

Di questo ha parlato la sessuologa dell’Istituto di sessuologia clinica di Roma Roberta Rossi in un intervista a DRepubblica.

Il sesso dopo i figli

Secondo la dottoressa è inevitabile che il sesso per la coppia in gravidanza venga stravolto, infatti in questo stato fisico di solito la donna perde il suo desiderio sessuale. Questo accade a tutte le coppie che attraversano questa fase della vita ma ogni coppia reagisce poi a modo proprio. Alcune coppie riprendono subito una vita sessuale altre invece faticano a trovare un nuovo equilibrio questo fa sì che si crei una frattura nella loro intimità.

Già in gravidanza la donna è molto stanca e anche se contenta del suo stato fisico ha poco desiderio e risponde meno agli stimoli sessuali del partner: oltre all’eccitazione anche l’orgasmo e il piacere durante il rapporto diminuiscono.

Questo porta aad una diminuzione della frequenza dei rapporti sessuali che piano piano diventano sempre più rari. Da parte sua anche l’uomo sentendosi rifiutato più volte si ritira e smette di prendere iniziativa. Questo porta un calo del desiderio anche nell’uomo e la coppia si trasforma in una coppia asessuata.

Altre volte e dopo la gravidanza è l’uomo a tirarsi indietro perché non riesce più a vedere nella madre dei suoi figli anche una sua amante: questo porta la donna a sentirsi rifiutata.

Quando Si crea la frattura la coppia non se ne accorge neanche dato che di solito è presa dai bisogni del neonato. Quando infine si rende conto che c’è una frattura il modo in cui reagisce è fondamentale per la sopravvivenza della sessualità nella coppia. Se si rimanda il problema la coppia va alla deriva.

Così da coppia di amanti si passa ad essere coppia di genitori che insieme crescono ed accudiscono il bambino dandogli sempre la priorità assoluta. Dalla scarsa attenzione data alla alla propria intimità sessuale ne deriva il cosiddetto “matrimonio bianco”: neanche dopo mesi la coppia riesce a recuperare la proprio sessualità.

In questo caso spesso si tratta di coppie che hanno un progetto importante insieme da realizzare, durano nel tempo per l’attenzione che rivolgono ai propri figli.

Del resto ci si può amare anche senza fare sesso: ci sono coppie che non lo fanno proprio più e sviluppano la parte affettiva del rapporto: si tratta di coppie solide e simbiotiche. Il rischio in una coppia di questo tipo è l’arrivo di un terzo che smuove il desiderio di uno dei due componenti la coppia, ricordandogli che esiste anche la sessualità.

Care unimamme cosa ne pensate dei consigli sul sesso dopo i figli della dottoressa x? Personalmente avrei avuto bisogno di questi consigli quando sono nati i miei figli, ma non è mai troppo tardi per prendere delle buone abitudini.