Concepimento: ecco 6 consigli utili per favorire la fertilità di coppia

Concepimento: 6 consigli utili per favorire la fertilità. Ecco quello che c’è da sapere su come aumentare le chanse di rimanere incinta.

Nella società odierna molte donne e molti uomini attendono molto tempo prima di mettere su famiglia. A differenza del passato, soprattutto dal punta di vista femminile, le cose sono cambiate e si punta a raggiungere prima diversi obiettivi quali: successo nel lavoro e negli studi per avere una propria indipendenza economica.

Purtroppo però tali intenti, a causa della crisi economica in cui verte il nostro Paese da anni, sono difficili da raggiungere con una certa rapidità e così si continua a ritardare il momento di avere un bambino.

Quando poi si è pronti, può capitare che dopo diversi tentativi fatti dalla coppia non si riesca a rimanere incinte.

Che cosa fare a quel punto?

Innanzitutto consultare il proprio medico e vedere se sia il caso di ricorrere a delle analisi più approfondite, in secondo luogo migliorare il proprio stile di vita: nell’alimentazione, nell’attività fisica ma anche a livello personale.

Sono delle accortezze che se seguite in modo diligente possono favorire il concepimento. È rimasta celebre la notizia relativa al matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry in cui lei chiese al partner di seguire un’alimentazione corretta combinata con dell’attivita fisica proprio per aumentare le probabilità di rimanere incinta.

Concepimento: 6 utili consigli per favorire la fertilità

In merito a ciò, qualche tempo fa, la nutrizionista inglese Marilyn Glenville, in un’intervista al Daily Mail, ha rilasciato 6 consigli utili che possono aiutare le coppie a favorire il concepimento:

1) Secondo l’esperta è importante che la donna durante il rapporto raggiunga l’orgasmo un minuto prima e 45 minuti dopo l’eiaculazione del partner . Pare che, in base a degli studi, con l’orgasmo la donna riesca a trattenere più sperma rispetto ad un rapporto senza. Quindi più la contrazione muscolare è forte, più si crea un vuoto che aiuta a trasportare lo sperma dalla vagina alla cervice dove è in posizione migliore per fecondare l’uovo. In ogni caso gli esperti sottolineano, però, che l’orgasmo non è fondamentale per concepire.

2) Sempre nell’intervista al Daily Mail, la dottoressa Glenville afferma che c’è una connessione tra il prendere il sole e la fertilità: “la vitamina D aiuta a bilanciare il sistema immunitario di una donna, fondamentale per rimanere incinta”. A quanto pare il sole ha dei benefici non solo nella donna, ma anche nell’uomo: “La vitamina D inoltre è importante anche per la fertilità maschile. A bassi livelli di vitamina D viene associata bassa mobilità degli spermatozoi“. In un articolo precedente avevamo già affrontato quanto la stagione calda possa aiutare il concepimento.

3) Di rilevante importanza è diminuire la quantità di caffé giornaliera, le donne che ne assumono più di cinque hanno la metà delle probabilità di rimanere incinte. Tanto che assumere 2 tazze al giorno può aumentare del 25% il rischio di aborto. Le statistiche sono fatte con il caffé americano, quindi la quantità è maggiore.

4) È importante assumere il co enzima Q10 che dà energia al corpo e consente il normale metabolismo dei carboidrati. Anche per gli uomini è fondamentale, soprattutto per quelli che hanno una scarsa mobilità degli spermatozoi.

5) Gli uomini devono fare attenzione alla temperatura delle loro parti basse. Pare che questo possa influire sulla fertilità e influenzare la salute dello sperma. Dunque è necessario evitare di tenere troppo al caldo quella parte ad esempio guidando a lungo, andando in bicicletta o tenendo sulle ginocchia il computer. Bisogna prendere in considerazione queste accortezze in quanto la produzione di spermatozoi avviene solitamente a 32°, anche solo l’innalzamento di 1 grado può diminuire la fertilità maschile del 40%.

6) Evitare, inoltre, di avvolgere gli alimenti nelle pellicole, ma di tenerli nei sacchetti di carta. Diversi studi hanno sottolineato come la pellicola, fatta di polivinile, interferisce con il sistema ormonale e quindi diminuisce la possibilità di rimanere incinte.

