Pannolini lavabili o usa e getta? I pro e i contro della scelta

Usare i pannolini lavabili o usa e getta comporta una scelta già prima della nascita. Andiamo a vedere i pro e i contro degli uni e degli altri

Se state pensando di acquistare pannolini usa e getta per il vostro bebè, che comunque si utilizzano dai tre mesi in poi, ecco le opinioni più diffuse sui pro e i contro della vostra scelta.

Quella dei pannolini lavabili è una tendenza green che richiama però una tradizione passata.

Molte mamme attente all’ambiente li scelgono e il mercato si sta espandendo e perfezionando con prodotti sempre più accurati ma anche pratici.

Solitamente i pannolini lavabili vengono scelti perché ritenuti meno dannosi per l’ambiente.

Questo è in parte vero, ma si raccomanda di utilizzarli in modo consapevole e poco dannoso. Di sicuro le emissioni per produrre i pannolini quelli usa e getta sono molte di più, senza considerare che sono necessari tantissimi alberi per produrre la cellulosa contenuta in quelli usa e getta.

Inoltre i pannolini usa e getta aumentano notevolmente la produzione di rifiuti urbani ed è stato stimato che un solo pannolino ci impiega quasi 500 anni per decomporsi.

I pannolini lavabili quindi di sicuro sono meno inquinanti, ma soprattutto possono essere riutilizzati per gli altri figli quindi ridurre considerevolmente il numero di rifiuti.

C’è poi l’aspetto della salute: essendo in tessuto, sembrano essere più traspiranti, anche se, essendo fatti a strati, dipende dalla composizione interna. Pare che riducano i rischi di infezioni del tratto urinario e di dermatiti legate all’uso del pannolino.

Tra i pro c’è sicuramente la non esposizione della pelle del bambino alle sostanze chimiche potenzialmente nocive dei pannolini usa e getta, che spesso sono state oggetto di indagini.

Un pannolino lavabile di solito si compone di una mutandina esterna impermeabile, uno strato interno di cotone e delle veline biodegradabili che possono essere gettate nel water. Sempre più marchi fanno pannolini con i bottoncini, regolabili quindi in base alla crescita del bimbo.

Esistono poi in commercio anche i pannolini “all in one”, ovvero composti da un unico pezzo che viene messo e tolto insieme.

Se opterete per questo tipo di pannolino, di sicuro il web vi fornirà tantissime opzioni per fare una vostra indagine di mercato e scegliere quelli più adatti. Un approfondimento lo potete trovare anche sul sito Altroconsumo . Alcuni marchi danno anche la possibilità di ricevere un kit di prova.

In ogni caso si raccomanda di capire bene come funzionano e come utilizzarli al meglio perché sia una scelta pratica per la mamma e rispettosa dell’ambiente.

E voi unimamme avete utilizzato i pannolini lavabili per i vostri bimbi?

