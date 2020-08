Lista nascita per il neonato | i regali più graditi, belli e pratici per i genitori

Creare una lista nascita per il neonato con i regali più belli e pratici è sempre più di tendenza. Vediamo quali sono quelli più graditi ai genitori

Fare la lista nascita per io neonato può servire ai genitori a ricevere regali scelti da loro. Che ci sia la lista o che scegliate voi il regalo, vediamo quali sono quelli più graditi belli e pratici da fare

La lista nascita: i regali più graditi per neonato e genitori

Una tendenza relativamente nuova è quella di creare una lista nascita per il neonato: su internet o in un negozio specifico, la scelta dei regali da parte dei genitori fa sempre comodo, sia a chi riceve il regalo che a chi lo fa. Leggete questa lista e fatevi ispirare per creare la vostra o per fare dei regali graditi ai neogenitori.

Regali portafortuna per il neonato: vanno dalla camicina della fortuna (se l’ospedale la accetta), al cucchiaino d’argento per le prime pappe

per il neonato: vanno dalla camicina della fortuna (se l’ospedale la accetta), al cucchiaino d’argento per le prime pappe Regali ricordo come l’album del primo anno da riempire con foto e pensieri, il kit per il calco delle mani e dei piedi del piccolino

come l’album del primo anno da riempire con foto e pensieri, il kit per il calco delle mani e dei piedi del piccolino Lo sterilizzatore per microonde : se i genitori hanno a casa un microonde gli tornerà utilissimo per sterilizzare ciucci e biberon e altri accessori per il bambino

: se i genitori hanno a casa un microonde gli tornerà utilissimo per sterilizzare ciucci e biberon e altri accessori per il bambino Il sacco nanna o le fasce portabebè

o le portabebè La borsa fasciatoio, magari con una serie di accessori per l’igiene del bimbo

Un peluche per il bambino, magari con una tasca dove mettere il pigiamino così potrà tenerlo nella culletta

per il bambino, magari con una tasca dove mettere il pigiamino così potrà tenerlo nella culletta Il thermos per pappa e biberon

per pappa e biberon I regali personalizzati: dai ciucciotti alle bavette, dai lavoretti artigianali alle bottigline, in commercio troverete davvero tantissime idee per fare un regalo personalizzato che di sicuro sarà un gradito ricordo anche per quando si farà grande

Anche le collane personalizzate e le medagliette con il nome del bimbo sono molto belle, da regalare alla mamma o al bambino

con il nome del bimbo sono molto belle, da regalare alla mamma o al bambino Il baby monitor , utilissimo in casa quando si ha un neonato

, utilissimo in casa quando si ha un neonato Il cuscino per l’allattamento , che può essere utilizzato anche per mettere il bimbo seduto i primi mesi, finché non riuscirà a farlo da solo

, che può essere utilizzato anche per mettere il bimbo seduto i primi mesi, finché non riuscirà a farlo da solo Il servizio fotografico per il neonato: un ricordo bellissimo, che però sarebbe meglio concordare in anticipo con i genitori per vedere la loro disponibilità

per il neonato: un ricordo bellissimo, che però sarebbe meglio concordare in anticipo con i genitori per vedere la loro disponibilità La gift card : sicuramente sarà un prezioso aiuto per i neogenitori, che potranno andare a comprare quello che gli serve anche dopo aver ricevuto gli altri regali. Se non la fate in un negozio scelto dai genitori, assicuratevi che sia comunque facilmente raggiungibile da loro

: sicuramente sarà un prezioso aiuto per i neogenitori, che potranno andare a comprare quello che gli serve anche dopo aver ricevuto gli altri regali. Se non la fate in un negozio scelto dai genitori, assicuratevi che sia comunque facilmente raggiungibile da loro La vaschetta per il bagnetto . Ne esistono davvero di tutti i tipi, alcune da utilizzare anche nelle prime settimane di vita. Nei negozi per bambini sapranno consigliarvi quella più adatta. Si può abbinare anche a un set per l’igiene del bimbo.

. Ne esistono davvero di tutti i tipi, alcune da utilizzare anche nelle prime settimane di vita. Nei negozi per bambini sapranno consigliarvi quella più adatta. Si può abbinare anche a un del bimbo. set di biancheria per carrozzina, culla e bavette: immancabili e sempre utilissime

Ecco i principali regali da inserire nella lista nascita o da regalare ad un neonato. Di sicuro tra queste cose saprete scegliere quelle più adatte al vostro budget e al rapporto che avete con i neogenitori.

Un ultimo consiglio prezioso è che se il neonato non è primogenito, probabilmente alcuni di questi oggetti già li avranno in casa. quindi se non c’è la lista nascita preparata dai genitori e volete fare un regalo gradito, provate a chiedere direttamente a loro cosa preferiscono.

E voi unimamme cosa avete messo nella lista nascita dei vostri bimbi?

