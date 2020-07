Battesimo, il suo primo sacramento per il bambino, un giorno importante che potrete rendere ancora più memorabile con la scelta di un regalo originale.

Per il bambino e i suoi genitori è la prima festa religiosa, ma spesso è anche il primo evento sociale.

Che siamo dei semplici invitati o che abbiamo l’importante ruolo di madrina/padrino, il giorno del battesimo è un momento speciale e va celebrato con un regalo prezioso e originale.

Per il suo battesimo, la lista dei regali più originali per tutti i gusti e tutte le tasche

Vediamo allora insieme alcune proposte di doni per il battesimo, regali per tutte le tasche, per tutti i gusti e per tutti i bambini.

Se si è amanti dei gioielli e si vuole fare un regalo “prezioso” , piuttosto che la tradizionale collana con crocifisso possiamo optare per un lingotto o una sterlina d’oro . Oppure possiamo scegliere una pietra preziosa , acquamarina, rubino. smeraldo, e regalarla al bambino che da grande potrà utilizzare per creare un gioiello personalizzato.

, piuttosto che la tradizionale collana con crocifisso possiamo optare per un o una . Oppure possiamo scegliere una , acquamarina, rubino. smeraldo, e regalarla al bambino che da grande potrà utilizzare per creare un gioiello personalizzato. Se si vuole scegliere un regalo personalizzato , in commercio troverete molte cose al riguardo, dalla medaglietta personalizzata alle originali creazioni artigianali. Oppure potrete creare voi una scatola personalizzata per il bambino o la bambina e metterci dentro dei regali per quel giorno: il cappellino, le scarpine, il vestito per il battesimo e il bicchierino di argento per spargere sul capo l’acqua del fonte battesimale.

, in commercio troverete molte cose al riguardo, dalla medaglietta personalizzata alle originali creazioni artigianali. Oppure potrete creare voi una scatola personalizzata per il bambino o la bambina e metterci dentro dei regali per quel giorno: il cappellino, le scarpine, il vestito per il battesimo e il bicchierino di argento per spargere sul capo l’acqua del fonte battesimale. Nella sezione giocattoli potrete spaziare tra peluche a tema come il sonaglino angelo custode o il rosario di peluche, facilmente reperibili in commercio, oppure un tappeto da gioco e giochi adatti alla sua età.

potrete spaziare tra peluche a tema come il sonaglino angelo custode o il rosario di peluche, facilmente reperibili in commercio, oppure un tappeto da gioco e giochi adatti alla sua età. Ci sono poi i regali per gli amanti della tecnologia : la cornice digitale per guardare tutte le foto del suo giorno speciale, o un baby monitor che sarà di sicuro gradito dai neogenitori.

: la cornice digitale per guardare tutte le foto del suo giorno speciale, o un baby monitor che sarà di sicuro gradito dai neogenitori. Infine sempre più quotati sono anche i regali solidali, un messaggio di sensibilizzazione a lasciare un mondo migliore ai nostri bambini. Molti ospedali o associazioni per bambini accettano donazioni e rilasciano in cambio un attestato o un piccolo oggetto, oppure si può adottare una specie animale a rischio sul sito del WWF.

Questa una carrellata dei regali più originali trovati in rete per il suo battesimo.

Sicuramente un regalo originale sarà gradito dai genitori perchè pensato apposta per il loro piccolo. Ma per i più tradizionalisti vale la regola del regalo fatto con il cuore, soprattutto in un giorno così speciale.

E voi unimamme cosa ne pensate? Preferite il regalo classico o vi lasciate tentare da quelli più originali?