Calendario scolastico 2020-2021: le date d’inizio Regione per Regione

Ecco il calendario scolastico per l’anno 2020-2021. Molte Regioni hanno già comunicato la data ufficiale, mentre per altre si deve aspettare la conferma.

Dopo l’annuncio della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari per l’inizio dell’anno scolastico. Dal Governo hanno fatto sapere che per gli studenti che dovranno recuperare si tornerà a scuola il 1° settembre, mentre per tutti gli altri le lezioni inizieranno il 14 settembre.

Calendario scolastico 2020-2021: le Regioni che hanno già dato conferma

Anche se la data d’inizio è stata fissata al 14 settembre, le Regioni, in piena autonomia, e come accade ogni anno, decideranno l’inizio delle lezioni. Molte hanno già comunicato la data, altre avevano deliberato prima del lockdown, ma ancora non si sa se manterranno la data o la modificheranno.

Quello che è certo è che per tutte le scuole di ogni ordine e grado ci sarà la sospensione delle lezioni per le festività riconosciute dalla normativa Statale:

2 novembre 2020

7 dicembre 2020

dal 23 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021, compresi, per le vacanze natalizie

dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021, compresi, per le vacanze pasquali

31 maggio 2021 e 1 giugno 2021.

Le Regioni che hanno deliberato sono:

Lazio : si inizia il 14 settembre 2020 e si finirà l’8 giugno 2021. Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021.

: si inizia il 14 settembre 2020 e si finirà l’8 giugno 2021. Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021. Basilicata : dal 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021. Dal 24 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale e dal 1 al 6 aprile per le vacanze di Pasqua.

: dal 14 settembre 2020 all’8 giugno 2021. Dal 24 dicembre al 6 gennaio per le vacanze di Natale e dal 1 al 6 aprile per le vacanze di Pasqua. Valle d’Aosta : ha deliberato per il 14 settembre fine scuola l’8 giugno, ma le primarie finiranno il 30 giugno. Le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021; la Fiera di Sant’Orso sabato 30 gennaio 2021; le vacanze di Inverno dal 15 al 17 febbraio 2021 e le vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021.

: ha deliberato per il 14 settembre fine scuola l’8 giugno, ma le primarie finiranno il 30 giugno. Le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre 2020 e dal 2 al 5 gennaio 2021; la Fiera di Sant’Orso sabato 30 gennaio 2021; le vacanze di Inverno dal 15 al 17 febbraio 2021 e le vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021. Puglia : le lezioni inizieranno il 24 settembre.

: le lezioni inizieranno il 24 settembre. Campania : ancora non c’è niente di ufficiale, ma sembrerebbe che le lezioni potrebbero iniziare il 24 settembre.

: ancora non c’è niente di ufficiale, ma sembrerebbe che le lezioni potrebbero iniziare il 24 settembre. Umbria: inizio 14 settembre con fine scuola il 9 giugno 2021.

Le altre Regioni avevano comunicato l’inizio della scuola prima del lockdown, ma ad oggi ancora non hanno fatto sapere se confermeranno le date o se decideranno di cambiarle.

Lombardia e Toscana : inizio il 14 settembre 2020 e fine l’8 giugno 2021.

e : inizio il 14 settembre 2020 e fine l’8 giugno 2021. Emilia Romagna: 15 settembre 2020- 6 giugno 2021.

15 settembre 2020- 6 giugno 2021. Provincia di Bolzano : inizio per il 7 settembre 2020 e termine il 16 giugno 2021.

: inizio per il 7 settembre 2020 e termine il 16 giugno 2021. Friuli Venezia Giulia: inizio 16 settembre 2020.

Voi unimamme dove abitate? E’ stata già decisa la data d’inizio dell’anno scolastico?

