Una volta scelta la meta perfetta per il nostro cane ed i nostri bambini, dobbiamo capire in che modo raggiungerla: come viaggiare con un cane in famiglia?

Come viaggiare con un cane in famiglia?

L’auto è sicuramente il modo migliore per raggiungere la nostra meta visto che possiamo fermarci quando vogliamo e decidere noi quanto viaggiare. Se fa caldo anche un breve tratto può causare difficoltà al nostro cane. I cani soffrono l’auto poverini, proprio come i nostri bambini, per motivi fisici o psicologici. Quindi possono vomitare, agitarsi, avere paura o della nausea. Conviene abituarlo in modo graduale a viaggiare, cosi avrà dei bei ricordi.

Esiste un farmaco che in caso può darvi il veterinario che non dà sonnolenza.

,I cani di piccola taglia possono viaggiare nel trasportino, dietro la macchina

Cani di taglia media e grande devono viaggiare nella parte posteriore dell’auto, chiusi da una rete omologata.

Proprio come i vostri figli anche il cane avrà bisogno di fare molte soste, per sgranchirsi le gambe e ne può approfittare tutta la famiglia. Esistono delle aree di sosta che si chiamano “Fido Park” e sono attrezzate di cucce fresche e acqua corrente. Ce ne sono 16 in giro per l’Italia, se dovete programmare il viaggio potete scaricare e compilare per il servizio una scheda ad hoc, vedi Autogrill.

Ogni treno ha le sue regole per le condizioni di tasporto e orari, il viaggio è economico ed i cani viaggiano bene in treno. In generale, in Italia:

i cani di taglia piccola possono viaggiare gratuitamente dentro a un trasportino da tenere sulle gambe che non ecceda le dimensioni di 70x30x50 cm.

I cani di taglia media viaggiano vicino al padrone con il guinzaglio e pagano un biglietto ridotto

quelli di taglia grande devono portare anche la museruola la museruola.

Se si vuole viaggiare di notte si può fare ma bisogna prenotare l’intero scompartimento.

Se si sceglie di viaggiare in nave si deve tener conto che per ogni compagnia ci sono costi e condizioni di viaggio diverse. Alcuni traghetti hanno un canile dove vanno messi gli animali, e c’è anche uno spazio dove potergli far fare una passeggiata. In crociera di solito invece non sono ammessi animali.

Come per il treno e i traghetti anche per gli aerei i costi e le condizioni dipendono dalla compagnia con cui si vola. I cani piccoli possono viaggiare nel trasportino IATA. I più grandi viaggiano nella stiva dentro delle gabbie omologate ma il viaggio può essere spaventoso e stressante per loro. Magari se il veterinario è d’accordo potreste dargli un tranquillante.

Esistono delle linee aeree dedicate ai cani. Negli stati Uniti una compagnia, la PetAirways trasporta cani e gatti tutti insieme in cabina. In questo caso viaggiano da soli ed i costo del biglietto è molto alto.

E’ importante partire in vacanza con il libretto sanitario del vostro cane, portate anche la copertina e le ciotole di casa, qualche gioco come le palline. Sarebbe meglio mettere anche una targa sul collare, anche se ha il microchip, sia in viaggio che una volta arrivati la targhetta semplificherà le cose se il vostro amico decide di scappare perchè spaventato. Se viaggiate all’estero dovete avere il passaporto del cane: rilasciato dal servizio veterinario della ASL.

Care unimamme cosa ne pensate di questi consigli per viaggiare al meglio insieme al vostro fedele amico a 4 zampe?

