Stitichezza nel bambino e alimentazione: facciamo chiarezza

La stitichezza del bambino è un problema comune che può dipendere da vari fattori. Ecco le principali cause e alcuni suggerimenti utili per aiutarlo

I motivi della costipazione dei bambini possono essere tanti. Andiamo a vedere quali sono i più comuni e cosa fare per aiutarlo

La stitichezza nel bambino: cause legate all’alimentazione e suggerimenti

I bambini piccoli non riescono subito a regolarizzare il loro intestino. Inoltre i cambiamenti nella loro alimentazione e durante le varie fasi di crescita possono modificare il loro transito intestinale.

LEGGI ANCHE: IL LATTE VACCINO FA BENE O VA EVITATO? RISPONDE UNO SPECIALISTA IN NUTRIZIONE

Ogni bambino è a sé, quindi ogni mamma imparerà col tempo a riconoscere la regolarità intestinale del proprio bimbo. Ci sono bimbi che fanno cacca dopo ogni poppata e altri che la fanno regolarmente una o due volte a settimana.

Ciò che deve essere campanello di allarme è un cambiamento rispetto alla sua routine, oppure quando la cacca è particolarmente dura e quando non riesce neanche sforzandosi ad espellerla.

In alcuni casi la cacca dura può provocare sangue nelle feci e ragadi all’ano. Si consiglia in questo caso di informare il proprio pediatra, applicare una crema specifica e di tenere asciutta la zona.

LEGGI ANCHE: MAL DI PANCIA NEI BAMBINI: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Tra le principali cause di stitichezza, ad eccezione di alcune malattie, come la fibrosi cistica e l’ipotiroidismo, alcune sono legate all’alimentazione:

lo svezzamento può essere causa di stitichezza perchè si passa dal latte liquido al cibo solido

può essere causa di stitichezza perchè si passa dal latte liquido al cibo solido se il vostro bimbo non è allattato al seno, la marca del latte formulato potrebbe avere una composizione che gli procura costipazione

formulato potrebbe avere una composizione che gli procura costipazione poche fibre nella sua alimentazione

Per aiutare il vostro bambino a superare il problema della stitichezza, ecco alcuni suggerimenti degli esperti:

chiedere al pediatra di cambiare marca di latte formulato

di latte formulato introdurre cibi ricchi di fibre bella sua alimentazione come pere, prugne e cereali integrali

bella sua alimentazione come pere, prugne e cereali integrali se durante lo svezzamento notate un cambiamento nel transito intestinale del vostro bambino, non dategli la farina di riso ma passate a quelle di altri cereali come l’avena

ma passate a quelle di altri cereali come l’avena non date mai lassativi se non sotto consiglio medico. In alternativa potete provare con una supposta di glicerina o un clistere per bambini

se non sotto consiglio medico. In alternativa potete provare con una supposta di glicerina o un clistere per bambini stimolare il movimento del bambino oppure fargli fare una ginnastica con le gambe alzate e dei massaggi al pancino. Sul web troverete anche numerosi tutorial fatti da esperti per stimolarlo.

oppure fargli fare una con le gambe alzate e dei al pancino. Sul web troverete anche numerosi tutorial fatti da esperti per stimolarlo. se il bambino mangia, inserire liquidi e cibi integrali nella sua dieta, legumi e verdure , variandoli spesso.

nella sua dieta, e , variandoli spesso. evitate cibi ricchi di zuccheri, moderate il sale, evitate il tè e il cioccolato, ma anche i frutti come le banane e i limoni.

LEGGI ANCHE: “DIETE POVERE”PER I BAMBINI: L’ALLARME DEGLI ESPERTI

Ricordate che se riesce anche dopo molto sforzo a fare cacca potrebbe non essere stitico. la regolarità intestinale dei bambini è molto variabile sia in base alla sua composizione fisica sia in base alla sua età.

Parlate quindi sempre con il pediatra e magari tenete un diario con i movimenti intestinali del bambino, con le relative pietanze consumate, in modo da individuare più facilmente se qualcosa nella sua alimentazine va modificato

E voi unimamme conoscevate queste cause e questi rimedi per la stitichezza?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.