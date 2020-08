Bimba di 5 anni intubata per covid è grave: “Non aveva patologie pregresse”

Una bimba di 5 anni è stata intubata per covid è in gravi condizioni all’Ospedale di Padova. Le dichiarazioni del dirigente della struttura.

Siamo tutti in preoccupazione per la bambina che è stata ricoverata all’Ospedale di Padova in gravi condizioni a causa del coronavirus, purtroppo. I medici stanno facendo di tutto per salvarla e per capire cosa le è successo.

Ad Adnkronos Salute, il direttore generale dell’azienda ospedaliera, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo state di salute della piccola e fa un invito a tutti di non abbassare la guardia.

Bimba di 5 anni intubata: le dichiarazioni del direttore dell’Ospedale

Il dottore Luciano Flor, direttore dell’ospedale di Padova, ha parlato ad Adnkronos della piccola di 5 anni ricoverata nel reparto di terapia intensiva nel suo ospedale da qualche giorno.

Sembrerebbe, ma ancora è tutto da valutare, che la bambina non avesse patologie pregresse e che quando è arrivata al pronto soccorso stava male: “Le abbiamo fatto il tampone, come facciamo a tutti, per ricoverarla ed è stata trovata positiva. Ma il problema ora è capire se il coronavirus è la causa della grave sindrome che l’ha colpita o se la bambina ha questa sindrome e il coronavirus“.

La piccola ha una sindrome emolitico-uremica, molto rara e di solito i bambini rispondono bene alle terapie e guariscono: “Un quadro grave, ma i bimbi di solito rispondono. Vanno escluse tutta una serie di altre cause. Se fosse accertato che è il coronavirus sarebbe la prima volta. Siamo cauti, perché un nesso non è ancora stato stabilito“.

A questo punto di Direttore si rivolge a tutti quanti ricordando che bisogna essere responsabili, affermando che la situazione nella quale ci troviamo in questi giorni dipende molto di più dalle persone che dal virus.

I dati che sono stati raccolti in questo ultimo periodo mostrano come l’età si sia abbassata: “I dati su Covid-19 dicono che continuiamo ad avere positivi, non più casi gravi ricoverati e non più in rianimazione, ma il fatto che abbiamo nuovi contagi e che spesso si abbassa l’età media degli ammalati ci dice che i capisaldi vanno rispettati e basta: e quindi distanziamento, mascherina e lavarsi le mani, da parte di tutti“.

Il dottore conclude con l’invito di non abbassare la guardia: “In questo momento non dobbiamo urlare ‘pericolo’. Per far capire la situazione, io qui in ospedale non ho neanche il 5% dei malati che avevo in fase acuta. Ma non vuol dire che possiamo abbassare la guardia. Tutti dobbiamo rispettare le misure basilari“.

Voi unimamme state rispettando tutte le indicazioni? Speriamo che la piccola si riprenda il prima possibile!

