L’esperimento virale che mostra cosa fa una mascherina | FOTO

Il professor Richard Davis ha condiviso su Twitter un’esperimento elementare che evidenzia l’importanza dell’uso della mascherina, ottenendo migliaia di like.

Ora che il lockdown è finito ci stiamo tutti rilassando, ma secondo gli esperti è fondamentale non smettere di portare le mascherine perchè possono salvare la vita a noi e ai nostri cari. Basta una mascherina chirurgica negli ambienti chiusi dove anche gli altri la indossano. Il professor Richard Davis, direttore del laboratorio di microbiologia clinica, al Providence Sacred Heart Medical Center in Spokane, ha evidenziato con un’esperimento elementare l’importanza dell’uso della mascherina.

Il professore ha condiviso su Twitter gli appunti e le foto del suo esperimento ed ha ottenuto migliaia di like.

LEGGI ANCHE —> BAMBINI E MASCHERINA: UN GIOCO PER IMPARARE AD USARLA

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.

Two simple demos:

First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU

— Rich Davis, PhD, D(ABMM), MLS 🦠🔬🧫 (@richdavisphd) June 26, 2020