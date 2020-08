Quanto tempo dovrebbe passare tra due gravidanze? La scienza risponde

Quanto tempo dovrebbe passare per una donna tra due gravidanze? Alcuni studi hanno approfondito la questione e cercato di dare una risposta

Alcuni studi hanno messo a confronto le donne di varie età e hanno analizzato i potenziali rischi per mamma e bambino se la distanza tra le due gravidanze è troppo breve

Quanto tempo deve passare per una donna tra due gravidanze?

Uno studio degli ultimi due anni della University of British Columbia e della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston ha individuato come distanza ideale tra il primo parto e la seconda gravidanza quella tra i 12 e i 18 mesi. Questo significa che tra la prima gravidanza e la seconda, considerando i nove mesi della prima gravidanza, dovrebbero trascorrere almeno 18 mesi.

Lo studio in particolare ha preso in considerazione anche l’età della gestante, individuando due fasce di età, una prima dei 35 anni e una dai 35 anni in su.

E’ emerso che in entrambe le fasce di età i rischi di parto prematuro e di complicazioni durante il parto e dopo per il bambino aumentano se la distanza tra le due gravidanze è inferiore a 12 mesi. Per le donne oltre i 35 anni c’è anche un aumento della mortalità materna se la distanza è molto ravvicinata. Per distanza ravvicinata si intende un arco temporale di circa sei mesi. Dunque la raccomandazione sembra essere unica: quella di aspettare almeno 12 mesi e non superare i 18 mesi tra le due gravidanze, a qualsiasi età.

La questione della distanza fra le due gravidanze è da affrontare anche a livello sociale.

Molte donne non pensano che possano insorgere problemi per la mamma o per il bambino se la distanza è troppo ravvicinata, anzi di solito l’idea di far crescere i figli insieme viene vista come una nota solamente positiva. Oltre al discorso medico e scientifico, va detto che la gestione di un neonato e di una gravidanza contemporaneamente non è facile per la donna, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Negli ultimi decenni le donne tendono a fare figli ad una età sempre maggiore, spesso dopo i 30 anni. Questo per molte di loro implica la necessità fisiologica di non aspettare molto tra le due gravidanze, quindi la scelta di non aspettare molto tra il primo e il secondo figlio è sempre più consolidata.

E’ bene dunque che si approfondisca questo argomento dal punto di vista medico e scientifico e che la donna sappia dei rischi per lei e per il bambino.

E voi unimamme quanto tempo avete aspettato tra la prima e la seconda gravidanza?

