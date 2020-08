Scandalo adozioni: bambini strappati alle famiglie, ma non erano orfani

Emersa una truffa nel mondo delle adozioni contro genitori aspiranti adottivi e bambini ignari.

Unimamme, nel mondo ci sono tantissimi bambini che attendono a lungo una famiglia e tanti genitori che vorrebbero aprire il loro cuore e la loro casa a un piccolo, oggi purtroppo non possiamo raccontarvi una bella storia a questo riguardo, ma quella di una truffa fatta sulla pelle di grandi e piccoli innocenti e ignari.

SCANDALO ADOZIONI: cosa è accaduto in Uganda e America

Sono fioccate condanne per truffa e sanzioni nei confronti di diverse persone invischiate in un imbroglio nell’ambito delle adozioni scoperto dal Tesoro americano.

I beni di 2 giudici, di una donna avvocato e quelli del suo associato e merito sono stati completamente congelati e gli sono state anche imposte restrizioni per quanto riguarda il visto per viaggi negli Usa.

Pesantissime accuse per 4 giudici ugandesi: Moses Mukiibi e Wilson Musalu Musene e gli avvocati Dorah Mirembe and Patrick Ecobu devono sostenere l‘accusa di truffa in adozioni internazionali, insieme a due persone americane: Margaret Cole e Debra Parris.

Stando a quanto sostenuto dall’accusa questi individui avrebbero dato illegalmente in adozione i piccoli, facendoli passare per orfani.

A queste accuse si aggiungono, per quanto riguarda le americane e Mirembe, anche le indagini per frode multipla e riciclaggio di denaro. La storia è drammatica nel suo svolgimento, perché i bambini prescelti venivano prelevati da zone molto povere dell’Uganda, ai genitori veniva detto che i piccoli avrebbero potuto frequentare gratuitamente la scuola di una missione a Kampala, la capitale del loro Paese.

Invece le cose andavano molto diversamente e, non appena arrivati nella capitale i piccoli finivano in orfanotrofio. Poi venivano presentati alla Corte per essere ritenuti adottabili e quindi consegnate a famiglia americane che non vedevano l’ora di abbracciare un figlio, che però fosse veramente un orfano in cerca di una mamma e di un papà. Intuirete forse che non si tratta di una truffa da poco, anzi, giravano centinaia di migliaia di dollari. I piccoli coinvolti sono una trentina.

Come riportato su Africa – express l’agente dell’FBi che si è occupato del caso, ha commentato: “l e indagate, da un lato, hanno giocato con i sentimenti dei genitori, che desiderano solo il meglio per i propri figli, e dall’altro hanno sfruttato il desiderio di molte coppie di voler dare una famiglia, regalando un futuro a un bambino rimasto solo al mondo ”. Per fortuna non va sempre così e infatti vi avevamo mostrato 20 commoventi immagini dal mondo delle adozioni, quando queste sono limpide.

Unimamme, non è la prima volta che vi parliamo di uno scandalo simile, tempo fa c’era stato quello dei bambini scambiati come oggetti negli Usa. Voi cosa ne pensate di quanto accaduto qui?

