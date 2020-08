L’autosvezzamento consente a tutta la famiglia di mangiare le stesse cose. Alcune ricette da fare in pochi minuti.

Per svezzare un lattante esistono due modi: utilizzare pappine e omogeneizzati oppure quello che si definisce “autosvezzamento” che prevede di fare assaggiare subito ai bambini quello che mangiano i genitori. Quest’ultimo è sicuramente più gratificante e consente alla famiglia di mangiare tutti le stesse cose, ma richiede alcune accortezze. Vediamo alcune ricette in caso di autosvezzamento da cucinare per tutta la famiglia.

Se avete deciso per l’ autosvezzamento del vostro bisogna considerare:

che deve essere il bambino a mostrare interesse verso il cibo dei grandi chiedendo di assaggiare o allungando le manine. Se questo non avviene è meglio aspettare e continuare con l’allattamento.

bisogna considerare che ogni bambino è diverso: ci sono quelli che mangiano in modo famelico e onnivoro e quelli che sono neofobici, quelli che amano i sapori decisi e quelli che amano pappine poco condite: dipende dal temperamento del bambino che deve essere rispettato.

Autosvezzamento: ricette per tutta la famiglia

Una cosa molto importante e cucinare in modo sano con materie prime di prima qualità, evitando cibi precotti o industriali e un condimento eccessivo. A partire dai sei mesi il bambino può comunque mangiare quello che cuciniamo anche le lasagne se le gradisce. Ecco alcune ricette per 3/4 persone, veloci e sane che possono andare bene per tutta la famiglia e si preparano in pochi minuti:

Salmone al pesto

pelate 2/3 patate tagliatele a cubetti e lessatele in acqua o al microonde fate cuocere con un poco d’olio due fette di salmone fresco spellatelo e togliete la lisca centrale mettete in una ciotola patate e salmone tagliati a pezzettini e un cucchiaio di pesto mischiate e servite al bambino le patate schiacciate e il salmone sminuzzato.

Fusilli al pesto di avocado e basilico pronto in 20 minuti

frullate un avocado con un mazzetto di basilico e un pò di pepe unite l’olio, circa due cucchiai ed il succo di metà limone e create una crema la crema deve essere uniforme, in caso potete aggiungere un po’ d’acqua cuocete circa 400 gr di pasta senza aggiungere il sale scolate la pasta e mescolatela con il pesto di avocado e basilico aggiungete un po’ di formaggio grattugiato a piacere

Pancake alla mela e cannella pronti in 25 minuti

in una ciotola versate 250 ml di latte e 150 gr di farina e mescolate aggiungere un cucchiaino di cannella, 50 gr di uva sultanina e una mela grattugiata mescolate fino a quando la pastella non sia uniforme friggete un cucchiaio di burro in una padella a fuoco medio e aggiungete la pastella con un cucchiaio: cuocete ogni pancake per circa un minuto a lato, finché non risulta dorato da entrambi i lati lasciate raffreddare

Pollo al forno

preparate due sovracosce di pollo e togliete la pelle e l’osso centrale tagliatele a metà e assottigliate le con un batticarne sbattete assieme un uovo, un cucchiaio di senape dolce e una spruzzata di limone passate le fettine in questo composto e poi nel pangrattato in una teglia leggermente unta infornate le fettine 180° per 15-20 minuti girandole a metà cottura per il vostro bambino tagliatele a striscioline molto sottili accompagnandole con del pure di patate o di carote

Care unimamme cosa ne pensate di queste ricette veloci che si trovano su Uppa e sul sito autosvezzamentoricette, dal quale si può scaricare una applicazione per vedere altre ricette veloci?

