Latte artificiale per neonati: 15 su 18 contengono micotossine

Il latte artificiale che sia in polvere o che sia liquido viene somministrato ai neonati in sostituzione di quello materno. Ma sarà sicuro? Uno studio.

Nell’ultimo numero della rivista che mensilmente Il Salvagente pubblica c’è un’interessante studio sulle sostanze presenti negli alimenti che sono dedicati ai neonati. In modo particolare sono state analizzate le sostanze che sono presenti nel latte in polvere che appunto viene somministrato ai neonati.

Sono stati presi in considerazione 18 marche di latte artificiale che vengono vendute nel nostro Paese e che sono facilmente reperibili. Non è la prima volta che vengono effettuati test del genere che sono sempre molto utili per i neo genitori che devono scegliere che latte dare ai propri cuccioli.

Micotossine nel latte artificiale: le marche di cui diffidare e quelle migliori

Per effettuare il test gli esperti si sono messi alla ricerca di eventuali micotossine, ma non dimenticandosi di altre sostanze (ad esempio il quantitativo di sale e zucchero).

Come detto, sono 18 i marchi analizzati, un bel numero, considerando sia quelli in polvere e sia quelli liquidi. Ecco quali sono:

Aptamil 1 Liquido

1 Liquido Bbmilk 0-12 Bio latte liquido

0-12 Bio latte liquido Bio Neolatte 1 in polvere

1 in polvere Crescendo Coop in polvere 0-6 mesi

in polvere 0-6 mesi Crescendo Coop Latte crescita liquido 1-3 anni

Latte crescita liquido 1-3 anni Granarolo latte crescita liquido 3

latte crescita liquido 3 Hipp organic combiotic liquido

organic combiotic liquido Hipp latte di proseguimento liquido

latte di proseguimento liquido Humana Dg 1 latte liquido

Dg 1 latte liquido Mellin 1 dalla nascita al sesto mese liquido

1 dalla nascita al sesto mese liquido Monello 3 latte liquido

3 latte liquido Nidina optipro 1 liquido

optipro 1 liquido Nipiol latte per lattanti liquido

latte per lattanti liquido Plasmon lenilac dalla nascita 1 in polvere

lenilac dalla nascita 1 in polvere Plasmon Nutrimune 2 latte in polvere

Nutrimune 2 latte in polvere Plasmon latte liquido nutri uno

I risultati ottenuti non sono quelli sperati se si pensa che si sta parlando di un alimento che si da ad un neonato anche di poche ore, purtroppo si 18 tipi di latte solo tre hanno superato il test, negli altri 15 sono state trovate delle micotossine. Assurdo!!!

Certo, le micotossine erano presenti solo in tracce, ma sempre presenti. Quelle che sono state trovate sono le “micotossine emergenti”, cioè quelle sostanze che i ricercatori scientifici stanno studiando per valutare la loro possibile tossicità. Per fortuna non sono state trovate tracce di aflatossine che la IARC ha classificato come cancerogene.

Il latte peggiore è risultato essere NutriUno della Plasmon in quanto aveva la più alta concentrazione di una micotossina, Zearalenolo (10,408 ug/kg).

I tre prodotti che hanno superato il test sono: