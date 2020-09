Aurora Ramazzotti confessa: “Molte mamme mi hanno ringraziato” FOTO

Aurora Ramazzotti torna a parlare di una sua foto diventata virale, spiegando cosa è accaduto.

Unimamme, Aurora Ramazzotti, figlia d’arte, tempo fa ha pubblicato una foto diventata poi virale.

Aurora Ramazzotti: una foto diventata virale

Ora la giovanissima influencer figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti torna sull’argomento.

Un po’ di tempo fa Aurora ha pubblicato sul suo account Instagram un’immagine in cui si mostrava al naturale, in primo piano, con l’acne.

Doveva essere una foto scattata per essere inviata al medico che la segue per il suo problema, ma successivamente l’influencer ha deciso di pubblicarla sul suo profilo.

Ecco che cosa ha raccontato al Corriere della Sera:”sono sempre stata esposta alle critiche alla ennesima potenza. Non ero mai abbastanza bella, abbastanza brava, abbastanza magra…Sono andata in crisi più di una volta guardando i poster di certe modelle bellissime. “Cavolo”, dicevo, “non sarò mai così”. Poi questa estate Goffredo mi ha fatto quella foto con la sua macchina professionale, dovevo mandarla alla specialista che mi ha in cura per l’acne. Allora ho pensato: “Che bella luce! Peccato per i brufoli, se no l’avrei postata sui social…”. Ma poi mi sono fermata un momento: “Chi lo dice che non la posso pubblicare lo stesso?

L’immagine ha poi ottenuto 700 mila Like e più di 14 mila commenti. Aurora ha aggiunto che non le dispiace essere una influencer “se sono fonte di intrattenimento sono contenta, se lo sono di ispirazione ancora meglio”. Anche ultimamente Aurora ha promosso la body positive rispondendo a tono a un odiatore che la insultava sui social.

Per quanto riguarda la famosa foto le avevano scritto anche tante mamme per il messaggio di positività trasmesso alle loro figlie. “La perfezione non esiste. Io sono normale: non sono brutta, come mi dicono molti haters, ma non sarò mai nemmeno una figa. Da quel giorno ho deciso di essere coerente e di non modificare più nessuna foto” ha dichiarato con grande saggezza Aurora.

Unimamme, sicuramente noi apprezziamo molto il messaggio di accettazione lanciato da questa influencer che magari potrà aiutare qualche ragazzo o ragazzo che si trovano in difficoltà. Per esempio ricordiamo la storia di Beatrice Inguì che si è tolta la vita a 15 anni perché veniva presa in giro a causa del suo peso. Noi speriamo che l’esempio positivo di Aurora possa fare la differenza per qualcuno. Cosa ne dite?

