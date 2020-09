Aurora Ramazzotti, stanca di ricevere insulti sul suo aspetto, decide di rispondere. La sua risposta è perfetta.

Unimamme, Aurora Ramazzotti è un personaggio pubblico e come tale riceve molte critiche sui social, sulle sue spalle pesa anche l’eredità dei celeberrimi genitori.

Aurora Ramazzotti: reagisce a commenti sprezzanti

Su Instagram Aurora Ramazzotti ha 2 milioni di followers, alcuni dei quali spesso la criticano per il suo aspetto fisico. Questa volta però la giovane ha deciso di prendere in mano la situazione affrontandola di petto.

In un messaggio ricevuto in privato un utente le ha scritto: ““Tua madre così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli bellissimi e tu così brutta” queste affermazioni erano in risposta a un filmato delle storie in cui Aurora si era mostrata senza trucco.

La giovane influencer ha scritto ripubblicato il messaggio e ha scritto: “meglio brutti fuori o brutti dentro?”.

Non è la prima volta che Aurora si mette in prima linea per un uso consapevole dei social, per esempio, in luglio, aveva pubblicato una foto acqua e sapone, con tutte le sue imperfezioni, come ne possono avere tante altre ragazze della sua età.

Con quella foto Aurora voleva lanciare un messaggio body positive che aveva ottenuto quasi 700 mila Like.

Unimamme, quello degli odiatori sui social è un problema molto sentito e che può anche portare a tragiche conseguenze, soprattutto se a ricevere gli insulti sono persone fragili, come avvenuto nel caso di Tiziana Cantone che si era suicidata dopo essere stata perseguitata a causa di video diffusi contro la sua volontà. Cosa ne pensate del messaggio di Aurora? A noi piace tanto, per la sua ironia e soprattutto per questo suo uso consapevole e intelligente dei social. Brava Aurora, continua così!

