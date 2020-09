Aurora Ramazzotti parla dei fratelli e delle sorelle acquisiti dai matrimoni dei rispettivi genitori.

Unimamme, i genitori di Aurora Ramazzotti, come sicuramente saprete sono divorziati dal 2009 e si sono risposati avendo a loro volta altri figli, ecco che l’influencer condivide alcune riflessioni su di loro.

Aurora Ramazzotti confessioni sulla famiglia

Michelle Hunziker, mamma di Aurora, ormai 23enne, è sposata con Tomaso Trussardi, da cui ha avuto 2 figlie: Sole di 6 anni e Celeste di 5, papà Eros, invece, ha avuto Raffaella Maria di 9 anni e Gabrio Tullio di 5 da Marica Pellegrinelli, da cui si è separato.

Nel corso di un’intervista con Sette, il settimanale del Corriere della Sera, la ragazza, che lavora già nel mondo dell’intrattenimento come mamma Michelle, ha rivelato: “I miei fratelli sono come nipoti”.

“Con loro mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore. Sono molto legata a loro e curiosa di vederli crescere. Ma li vivo come dei nipotini” ha spiegato Aurora, che di recente è intervenuta in modo deciso sulla pubblicazione della foto di Chanel Totti sulla copertina di Gente.

Aurora ha aggiunto che parla spesso ai fratellini e alla sorelline gli uni degli altri, ma che non si sono mai trovati insieme. “Ora aumenta la curiosità, io parlo sempre agli uni degli altri”. Da ormai da più di 3 anni Aurora Ramazzotti ha una relazione con Goffredo Cerza, ma pare che il momento della maternità sia ancora lontano.

“Desidero trovare un po’ più di equilibrio personale e professionale: vorrei poter garantire il massimo a un figlio, anche se so bene che il momento perfetto per farlo non ci sarà mai”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni riportate su Gossip.it? Noi vi lasciamo con un simpatico scatto di Aurora con una persona speciale.

