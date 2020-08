Aurora Ramazzotti in soccorso di Chanel Totti: “bisogna indignarsi”

Aurora Ramazzotti interviene su una foto che ha scatenato moltissime polemiche e riflessioni.

Anche la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker interviene sul dibattito circa la foto in prima pagina su Gente della minorenne Chanel Totti.

Chanel Totti: un’altra figlia di famosi interviene

Unimamme, tutto è cominciato qualche giorno fa quando Gente ha deciso di mettere in prima pagina la 13enne Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, mettendo in risalto, nell’inquadratura, il lato b della ragazzina.

Comprensibilmente mamma Ilary e papà Francesco sono insorti sui social deplorando il comportamento della direttrice di Gente, Monica Mosca, per aver messo in prima pagina la loro figlia 13enne. I Totti Blasi hanno sottolineato la profonda scorrettezza di aver voluto sessualizzare e mercificare il corpo di una adolescente. Mentre la polemica si gonfiava e veniva preparata anche una segnalazione all’ODG la direttrice di Gente ha voluto rispondere a tono alle accuse.

Monica Mosca ha dichiarato che lo scopo della sua rivista era quello di ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. Ma in tanti, oltre ai genitori di Chanel non l’hanno vista così.

Sull’argomento è intervenuta anche Aurora Ramazzotti, anche lei figlia di persone famose e vittima, in passato, di qualcosa di molto simile a quanto accaduto a Chanel. Anni fa, quando era ancora minorenne, era finita sui giornali, in bikini, paragonata alla mamma Michelle Hunziker.

Nelle storie sul suo account Instagram a ragazza ha ripreso un cinguettio della Lucarelli che, a proposito della faccenda, ha scritto: “Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò. E la lista sarebbe lunga” allegando una foto del lato b di Michelle Hunziker e Aurora comparsa su Oggi. Subito è intervenuta la diretta interessata scrivendo: “Non erano tempi social, per questo ‘nessuno fiatò’. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata. Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso.

Benché concordi con il fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto, penso ci siano alcune cose per cui BISOGNA indignarsi. I ragazzini (e non solo) sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loto benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da molto tempo”.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole di Aurora? Siete d’accordo con lei?

